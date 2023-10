Afsløring af hemmeligheder i stjernefødselsregioner: Et glimt inde i Carina-tågen

Stjernedannende tåger har altid fascineret astronomer, men deres travle natur og tilstedeværelsen af ​​gas- og støvskyer gør det svært at observere handlingen, der finder sted indeni. Men takket være fremskridt inden for teknologi har et team af forskere for nylig gjort banebrydende opdagelser om Carina-tågen ved hjælp af Atacama Large Millimeter Array (ALMA).

Ledet af ph.d. studerende Geovanni Cortes-Rangel fra Instituto de Radioastronomía y Astrophysíca i Mexico, fokuserede holdet deres opmærksomhed på Carina-tågens søjler, et område kendt for sin intense stjernefødselsaktivitet. Inden for denne region dominerer to massive stjernehobe, Trumpler 14 og Trumpler 16, scenen og udsender kraftig ultraviolet stråling.

Ved at studere de molekylære udstrømninger, eller jetfly, der stammer fra objekter inden for søjlerne, var forskerne i stand til at få indsigt i de processer, der foregår i denne stjernefødselsgartneri. Strålingen fra de varme stjerner af O-typen i stjernehobene oplyser og former de støvede søjler og afslører tilstedeværelsen af ​​protostjerner, protoplanetariske skiver og jetfly. Disse ekstreme miljøer giver en unik mulighed for at studere dannelsen af ​​nyfødte stjerner bag sløret af gas og støv.

Et af de vigtigste resultater af undersøgelsen var måling af masserne af circumstellare skiver omkring de nyligt dannede stjerner, såvel som omfanget af de molekylære udstrømninger eller jetfly. Holdet opdagede, at kilderne til disse jetfly er lav- eller mellemmasse-protostjerner. Efterhånden som disse spædbarnsstjerner dannes, bliver indfaldende materiale opvarmet og udstødt i en bipolar strømning langs protostjernens spinakse. Kollisionerne med den omgivende gas og støv exciterer gasser i stjernetågerne og får dem til at lyse op.

Disse jetfly, som kan nå hastigheder på hundredtusindvis af kilometer i timen, er kendt som Herbig-Haro-objekter. Opkaldt efter astronomerne George Herbig og Guillermo Haro, som først studerede dem grundigt, er disse objekter væsentlige komponenter i stjernefødselsprocessen.

Ved at analysere ALMA-dataene identificerede forskerne adskillige kompakte kilder, der afgiver millimeterbølgelængdestråling, kendt som Herbig-Haro-objekter. De opdagede også kulilteudstrømning forbundet med disse objekter. Et særligt bemærkelsesværdigt objekt er HH 666, som har snoede jetfly, der strækker sig over 10 lysår og skaber store buestød ved sammenstød med den omgivende tåge.

Opdagelserne i Carina-tågen giver afgørende indsigt i stjernedannelse og udviklingen af ​​cirkumstellære og protoplanetariske skiver. Fotofordampningen fra udstrømningen af ​​spædbarnsstjernerne eroderer gradvist søjlerne, hvilket potentielt forårsager deres ødelæggelse inden for 100,000 til en million år. Som et resultat kan de blottede cirkumstellære skiver forvandle sig til protoplanetariske skiver, hvilket sætter scenen for potentiel planetdannelse.

Undersøgelsen tyder også på, at på trods af det barske strålingsmiljø kan der forblive nok støvmasse i regionen til at understøtte planetarisk dannelse. Forskerne vurderede, at der kunne være mellem 0.01 og 0.7 solmasser af materiale tilbage, hvilket giver de nødvendige ingredienser til planeternes fødsel.

Efterhånden som vores forståelse af stjernefødselsregioner bliver dybere, får vi værdifuld indsigt i de processer, der former vores univers. Carina-tågen er fortsat et fængslende sted for astronomer, der giver et indblik i den mystiske verden af ​​stjernedannelse og potentielle planetsystemer.

FAQ

Hvad er Herbig-Haro-objekter?

Herbig-Haro-objekter er lyse tåger, der findes i større tåger og er forbundet med nyfødte stjerner. De dannes, når stråler af gas og støv fra protostjerner kolliderer med den omgivende tåge, der ophidser gasserne og får dem til at lyse op.

Hvordan bidrager jetfly til stjernedannelse?

Jets spiller en væsentlig rolle i stjernedannelsesprocessen. Efterhånden som protostjerner dannes, bliver indfaldende materiale opvarmet og udstødt i en bipolær strømning langs protostjernens spinakse. Disse jetfly kolliderer med gassen og støvet i stjernefødselsområdet og skaber chokbølger, der kan udløse yderligere stjernedannelse og forme det omgivende miljø.

Kan planeter dannes i stjernefødselsområder?

Ja, planetarisk dannelse er mulig i stjernefødselsområder som Carina-tågen. På trods af den intense stråling og erosion af cirkumstellære skiver kan der være nok støvmasse tilbage til at understøtte dannelsen af ​​planeter. Undersøgelsen tyder på, at planeter allerede kan være dannet eller aktivt dannes i Carina-tågen.