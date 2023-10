Mistænkt meteor rammer Melbournes nord og forårsager massiv eksplosion og lysglimt

By

En formodet meteor har ramt Melbournes nordlige del og forårsaget en massiv eksplosion og et blændende lysglimt. Begivenheden, der fandt sted den 18. oktober 2023, har efterladt beboere i ærefrygt og rejst spørgsmål om Jordens sårbarhed over for himmellegemer.

Videooptagelser fangede det intense øjeblik, da meteoren trådte ind i jordens atmosfære, og skabte en brændende stribe hen over himlen, før den styrtede ned i jorden. Nedslaget resulterede i en chokbølge og et stærkt lysglimt, der oplyste det omkringliggende område.

Mens den nøjagtige placering af påvirkningen endnu ikke er fastlagt, rapporterede vidner, at de hørte en høj eksplosion og mærkede jorden ryste. Myndighederne har siden iværksat en undersøgelse for at lokalisere nedslagsstedet og vurdere omfanget af eventuelle skader.

Meteorer er fragmenter af sten eller metal fra rummet, der kommer ind i Jordens atmosfære og brænder op på grund af friktion. Disse kosmiske objekter omtales ofte som stjerneskud, når de ses fra Jorden. Mens de fleste meteorer brænder fuldstændigt op og ikke udgør nogen trussel, kan større meteorer potentielt nå jorden og forårsage skade ved sammenstød.

Begivenheder som den, man var vidne til i Melbourne, tjener som en påmindelse om Jordens hyppige møder med rumaffald. Selvom meteorangreb er relativt sjældne, og chancerne for, at en forårsager betydelige skader eller skader er lave, minder de os om kosmos' enorme omfang og uforudsigelighed.

kilder:

– Daily Mail Australien