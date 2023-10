Studerer bevarede træer for at forstå risikoen for jordskælv i det nordvestlige Stillehav

Forskere fra US Geological Survey Earthquake Science Center og University of Arizona bruger bevarede træer i Pacific Northwest for at få indsigt i jordskælvsrisikoen i regionen. Holdet indsamlede træer, der menes at være døde under massive jordskælv langs brudlinjer i Puget Sound-området. Ved at analysere træringene identificerede de en kulstof-14-spids fra årene 774-75 e.Kr. Ved at tælle frem til den sidste ring på træerne fastslog de, at træerne døde mellem 923 og 924. Det tyder på, at begge forkastninger udløste jordskælv samtidigt, hvilket forbinder de to forkastninger og indikerer en højere jordskælvsrisiko i området end tidligere antaget.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i den seismiske aktivitet i det nordvestlige Stillehav og hjælper videnskabsmænd med bedre at forstå regionens brudlinjer og jordskælvsrisiko. Ved at studere den geologiske optegnelse kan forskere indsamle oplysninger fra tidligere jordskælv og bruge dem til at forudsige fremtidige begivenheder. Forståelse af jordskælvsrisiko er afgørende for at udvikle effektive beredskabsplaner og opbygge modstandsdygtig infrastruktur.

Kilde: US Geological Survey, University of Arizona

Genopbygning af tandemalje

Tandemalje er det hårdeste stof, som kroppen producerer, men når det først nedbrydes, er der i øjeblikket ingen måde at reparere det på. Forskere ved University of Washington har dog gjort en spændende opdagelse, der kan revolutionere tandreparation. De har fundet en måde at omdanne stamceller til ameloblaster, de celler, der er ansvarlige for at producere tandemalje. Dette stimulerer produktionen af ​​rudimentær emalje, hvilket potentielt kan føre til udviklingen af ​​"levende fyldninger" til at lappe hulrum med faktisk emalje.

I fremtiden kan disse resultater også hjælpe med at dyrke laboratorie-dyrkede tænder, der kan erstatte tabte eller alvorligt beskadigede tænder. Dette ville give en mere naturlig og langtidsholdbar løsning sammenlignet med traditionelle tandimplantater eller tandproteser. Evnen til at regenerere tandemaljen ville forbedre tandsundheden og livskvaliteten for mange mennesker markant.

Kilde: University of Washington

Penge til Folket

Mangel på penge er en førende årsag til hjemløshed. For at udforske virkningen af ​​økonomisk bistand på hjemløshed gennemførte forskere ved University of British Columbia en undersøgelse, hvor de leverede en engangs ubetinget kontantoverførsel på $7,500 canadiske dollars til 50 personer, der oplever hjemløshed. Undersøgelsen viste, at modtagerne af pengeoverførslen brugte mere på væsentlige behov som mad, husleje og transport. Derudover tilbragte de i løbet af et år færre dage i krisecentre og flere dage i staldboliger.

Denne undersøgelse fremhæver de potentielle fordele ved at yde direkte kontanthjælp til personer, der oplever hjemløshed. Ved at tage fat på det underliggende spørgsmål om finansiel ustabilitet er det muligt at forbedre det personlige velbefindende og reducere afhængigheden af ​​midlertidige krisecentre. Der er behov for yderligere forskning for at udforske forskellige tilgange til at håndtere hjemløshed og for at udvikle mere effektive strategier til at yde meningsfuld støtte til dem, der har behov.

Kilde: University of British Columbia

Posthastighed og Valgdeltagelse

Afstemning via brev er blevet mere og mere populært, især i stater som Oregon og Washington, hvor det er lettere for indbyggerne at stemme. En forsker ved Washington State University undersøgte, hvordan hastigheden af ​​den lokale posttjeneste kan påvirke valgdeltagelsen, især i stater med mere restriktive stemmelove. Undersøgelsen viste, at en effektiv lokal posttjeneste øger sandsynligheden for, at enkeltpersoner stemmer, især i områder med strengere stemmeregler.

Resultaterne fremhæver vigtigheden af ​​et effektivt postleveringssystem for at sikre, at stemmesedlerne kommer til tiden og kan tælles. Efterhånden som brevstemmegivning bliver mere udbredt, er det afgørende at tage fat på eventuelle barrierer, der kan forhindre enkeltpersoner i at deltage i den demokratiske proces. Bestræbelser på at forbedre effektiviteten af ​​posttjenester og strømline afstemningsprocessen kan hjælpe med at øge valgdeltagelsen og sikre, at alles stemme bliver hørt.

Kilde: Washington State University

Pacific Northwest Weather Outlook

Forskere ved Portland State University har brugt computermodeller og maskinlæring til at forudsige fremtidige vejrmønstre i det nordvestlige Stillehav under den nuværende bane for global opvarmning. Overraskende fandt forskerne ud af, at de større atmosfæriske cirkulationsmønstre, der påvirker det lokale vejr, ikke forventes at ændre sig væsentligt, især om vinteren. Det betyder, at de vejrmønstre, vi oplever i regionen, muligvis ikke undergår væsentlige ændringer på trods af den opvarmende planet.

Det er dog vigtigt at bemærke, at denne forskning fokuserer på større vejrmønstre, og lokaliserede påvirkninger som hedebølger, storme og ekstreme vejrbegivenheder kan stadig forekomme hyppigere i fremtiden på grund af klimaændringer. At forstå de potentielle virkninger af klimaændringer på regionale vejrmønstre er afgørende for at udvikle strategier til at afbøde virkningerne.

Kilde: Portland State University