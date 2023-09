Nordlyset i Irland og Nordirland: En spektakulær naturlig udstilling

Hvis du nogensinde har ønsket at opleve det betagende fænomen nordlys, behøver du ikke at vove dig hele vejen til Island eller Alaska. Irland og Nordirland byder på fantastiske udstillinger af nordlys, der maler nattehimlen i levende grønne, pink, blå og lilla. Mens skyer nogle gange kan hindre udsynet, kan klare nætter med den nødvendige solaktivitet give glimt af dette naturlige lysshow.

De bedste steder at observere nordlyset i Irland omfatter Nordirlands nordkyst, Antrim-kysten, Co Mayo på vestkysten, Ashbourne i Co Meath og potentielt Dublin-området under stærke visninger. Observationer er dog ikke garanteret, og den kommende jævndøgn den 23. september giver måske en bedre chance på grund af forholdene i Jordens magnetfelt og planetens hældning på det tidspunkt.

Aurora-processen begynder med soludbrud, udbrud på solen, der frigiver milliarder af tons stråling ud i rummet. Disse partikler når Jordens atmosfære omkring to dage senere, hvor nogle bliver fanget i planetens magnetfelt og trækkes mod nord- og sydpolen. Når de kolliderer med atomer og molekyler i atmosfæren, skaber de nordlysets livlige farver.

Klar himmel og minimal lysforurening er afgørende, når man forsøger at se nordlyset. At bo væk fra byer og byer giver en bedre chance for at se de store udstillinger, selvom der selv fra Dublin by er blevet rapporteret om en spektakulær udsigt. Astronomy Ireland driver en aurora-alarmtjeneste, der forudsiger, hvornår soleksplosioner vil forekomme, og hvornår partiklerne forventes at nå jordens atmosfære.

De næste par år er særligt gunstige for at se nordlyset, da solens aktivitet er sat til at toppe i 2025. Vejrforholdene kan dog byde på udfordringer, hvor skyet himmel ofte hindrer udsynet. På trods af dette forekommer klare nætter, hvilket giver mulighed for at opleve dette ærefrygtindgydende naturfænomen.

Kilder: Astronomy Ireland magazine