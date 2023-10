Indvirkningen af ​​fytoplanktonfysiologi på atmosfæren og klimaet

Fytoplankton, mikroskopiske fotosyntetiske organismer, der findes i havet, har en væsentlig rolle i det globale kulstofkredsløb og jordens klima. En nylig undersøgelse har afsløret, at ændringer i fytoplanktons fysiologi, specifikt i næringsstofoptagelsen, kan have dybtgående virkninger på den kemiske sammensætning af havet og endda atmosfæren. Disse resultater tyder på, at variationer i marin fytoplanktonfysiologi kan påvirke globale klimamønstre.

Væksten af ​​fytoplankton er ikke kun afhængig af kulstof, men også af essentielle næringsstoffer som nitrogen og fosfor. De relative andele af disse elementer i fytoplankton, kendt som støkiometri, er afgørende for deres cellulære funktion og har forbindelser til klimaprocesser såsom næringsstofkredsløb, den oceaniske kulstofpumpe og reaktioner på faktorer som atmosfærisk kuldioxidkoncentration og temperatur.

I 1930'erne opdagede oceanograf Alfred C. Redfield, at marine planteplankton generelt har et konsistent forhold mellem kulstof, nitrogen og fosfor, kendt som Redfield-forholdet. Det blev også observeret, at nitrogen-til-fosfor-forholdet i både fytoplankton og havvand var bemærkelsesværdigt ens. Spørgsmålet om, hvorvidt forholdet i opløst havvand styrer forholdet i partikelformigt fytoplankton eller omvendt, har længe undret forskerne.

For at løse dette spørgsmål gennemførte forskere en modelleringsundersøgelse ved hjælp af en computermodel af algefysiologi kombineret med en jordsystemmodel. Gennem simuleringer undersøgte de forholdet mellem nitrogen- og fosforforhold i opløst uorganisk og partikelformigt organisk stof i havvand. Resultaterne udfordrer den almindelige tro på en stærk sammenhæng mellem phytoplankton og havvands næringsstofforhold, hvilket tyder på, at disse forhold ikke er iboende ens og kan ændre sig over tid.

Undersøgelsen fremhæver også den potentielle indflydelse af fytoplankton-nitrogen- og fosforkvoter på atmosfæriske kuldioxidniveauer over geologiske tidsskalaer. Tidligere blev støkiometriske variationer i fytoplankton anset for at have en mindre indvirkning på marin biogeokemi og atmosfæriske CO2-niveauer. Denne undersøgelse understreger dog vigtigheden af ​​at overveje fytoplanktonfysiologi for klimaforudsigelser og forstå sammenhængen mellem økosystemer og klimamønstre.

Ved at få en bedre forståelse af, hvordan variationer i fytoplanktonfysiologi påvirker havet og atmosfæren, kan forskerne forbedre forudsigelser om fremtiden for Jordens klima og økosystemer.

