Se Starlink "Satellite Train" over Houston

Gør dig klar til et himmelsk skue i Houston i aften og fredag ​​aften, da du måske kan få et glimt af Starlinks "satellittog". Starlink er et netværk af satellitter udviklet af SpaceX med det formål at levere billigt internet til fjerntliggende steder. I øjeblikket er der over 4,500 Starlink-satellitter i kredsløb omkring 340 miles over jordens overflade.

I løbet af en klar nat, hvis du kigger op på det rigtige tidspunkt, kan du måske se en parade af satellitter spændt hen over himlen. Disse satellitter er ofte blevet forvekslet med uidentificerede flyvende objekter (UFO'er) på grund af deres udseende.

Ifølge en Starlink-tracker vil "toget" være særligt lyst over Houston de næste to nætter. På torsdag kan du forvente at se den kl. 8 bevæge sig fra nordvest mod øst, og fredag ​​kl. 30 fra nordvest mod syd.

Hvis du foretrækker en svagere udsigt, skal du stå tidligt op de følgende dage. På fredag ​​kan du gå udenfor klokken 5:21 for at se satellittoget bevæge sig fra nord til nordøst. Lørdag vil den være synlig klokken 6 fra vest mod nordøst. På søndag skal du holde øje med det kl. 09 fra nord til nordøst og igen kl. 5 fra nordvest til sydøst. Endelig, på mandag, kan du fange den kl. 26:6 fra vest til sydøst.

Udsigtsvinduerne for disse observationer kan variere fra to til syv minutter. I august oplevede mange mennesker i det sydøstlige Texas en række lys på himlen, som faktisk var 15 Starlink-satellitter, der blev opsendt fra Vandenberg Space Force Base i Californien.

Så hvis du ser Starlinks "satellittog" over hovedet, vil du være vidne til en bemærkelsesværdig visning af menneskelig innovation og fremskridt i jagten på global forbindelse.

Kilder: Starlink tracker, SpaceX