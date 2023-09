Asteroide-prøveretur: NASAs OSIRIS-REx-mission forbereder sig på jordlanding

Efter en syv-årig rejse gennem rummet er NASA's OSIRIS-REx-rumfartøj sat til at lande på Jorden i denne weekend med en dyrebar prøve fra asteroiden Bennu. Missionens hovedefterforsker, Dante Lauretta, udtrykte sine bekymringer over potentialet for en styrtlanding, men forsikrede, at holdet har en backup-plan på plads.

OSIRIS-REx skrev historie i 2020, da det blev det første rumfartøj, der besøgte den jordnære asteroide Bennu. I oktober samme år indsamlede den med succes prøver i en touch-and-go-manøvre. Nu er rumfartøjet i de sidste stadier af sin mission, hvor returkapslen forventes at lande blidt i Utah-ørkenen søndag morgen.

Dog er recovery-teamet forberedt på ethvert uventet udfald. De har øvet sig i forskellige scenarier for at sikre bevarelsen af ​​prøven i tilfælde af en landingsanomali. Hvis der sker et styrt, vil prøven blive taget ind i et rent rum for at minimere forurening. Beredskabsforsyninger vil også være tilgængelige på stedet, hvis det er nødvendigt.

Genopretningspraksis har været i gang i årevis og kulminerede for nylig i simuleringer i Utah. Holdet har tidset sig selv for at se, hvor hurtigt de kan hente prøven og bringe den tilbage til laboratoriet til behandling. Erfaringer fra tidligere asteroideprøve-returmissioner, såsom NASAs Genesis- og Stardust-missioner, har informeret om procedurerne og planlægningen af ​​OSIRIS-REx.

I de kommende år vil forskere analysere prøverne, der returneres af OSIRIS-REx for at få indsigt i det tidlige solsystem og planetdannelse. I mellemtiden vil rumfartøjet fortsætte sin mission for at studere en anden nær-jord-asteroide, Apophis, i 2029.

