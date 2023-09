Små luftbobler fanget i is fremskynder issmeltningen, opdager videnskabsmænd

En nylig undersøgelse udført af forskere har afsløret, at trykluftbobler fanget i is spiller en væsentlig rolle i at accelerere tilbagegangen af ​​gletschere. Under smeltningsprocessen brister milliarder af disse bobler i vandet, hvilket forårsager turbulente strømme, der bringer varmt vand i kontakt med isen. Dette fænomen ses især i tidevandsgletsjere, som frigiver store mængder is i havet.

Glaciolog Erin Pettit og hendes team ved Oregon State University udførte undersøgelsen i Alaska, hvor gletsjerne mister over 70 milliarder tons is hvert år. Dette tab bidrager til stigende havniveauer globalt. Forskerne opdagede, at de små luftbobler får isen i tidevandsgletsjere til at smelte hurtigere. Efterhånden som isen smelter, trækker de stigende bobler vand hurtigere op, hvilket resulterer i en seksdobling af strømningshastigheden sammenlignet med boblefri is.

Undersøgelsen tyder på, at virkningen af ​​disse bobler på glacial smeltning kan have alvorlige konsekvenser. Resultaterne forbedrer ikke kun vores forståelse af klimaændringer, men kan også forklare nedgangen i mængden af ​​sæler i visse fjorde i Alaska.

Gletschere viser sig at være fyldt med millioner af små luftbobler, komprimeret til op til 20 gange trykket af jordens atmosfære. Disse bobler skabes, når sne samler sig over tusinder af år og komprimeres til is. Pettits team høstede boblerig is fra en tidevandsgletsjer kaldet Xeitl Sít' i Tlingit og observerede dens smeltning i en akvarium fyldt med havvand. Glacialisen smeltede 2.25 gange hurtigere end boblefri is på grund af de stigende strømme forårsaget af tilstedeværelsen af ​​bobler.

Undersøgelsen, der er offentliggjort i tidsskriftet Nature Geoscience, giver indsigt i "snap, crackle, and pop"-lydene optaget nær gletsjere. Disse lyde viste sig at være resultatet af luftbobler, der sprang ud af den smeltende is. Forskningen tyder på, at boblerne blander grænselaget af koldt vand, der typisk isolerer glacialisen fra det varmere vand, og i sidste ende udsætter isen for varmere oceaner.

Yderligere forskning er nødvendig for at forstå omfanget af disse boblers indvirkning på gletsjere i andre regioner, såsom Antarktis. Men resultaterne fremhæver det presserende behov for at imødegå det accelererende fald af gletsjere og den betydelige rolle, disse små luftbobler spiller i processen.

