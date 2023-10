En fascinerende opdagelse om Arrokoth's Mounds af Southwest Research Institute

En nylig undersøgelse udført af forskere ved Southwest Research Institute har afsløret et spændende fund om Arrokoth, et trans-neptunsk objekt, der vandt berømmelse gennem New Horizons-sonden. Undersøgelsen afslører, at de to lapper af Arrokoth er prydet med høje, hver cirka fem kilometer på tværs. Disse høje giver lapperne et hindbærlignende udseende og deler lignende egenskaber såsom form, størrelse, farve og albedo. Denne lighed tyder kraftigt på, at højene stammer fra separate genstande, der klumpet sig sammen for at danne lapperne af Arrokoth, som strækker sig over 18 kilometer i bredden.

Arrokoth er klassificeret som en planetesimal og bor i Kuiperbæltet, et ekspansivt område uden for Neptun, der huser rester af solsystemets dannelse. At forstå planetesimals egenskaber er afgørende for at forstå de processer, der førte til dannelsen af ​​vores nutidige planeter. De to lapper af Arrokoth indikerer "streaming ustabilitetsmodel" for formation, hvor blide kollisioner ved langsomme hastigheder tillader mindre objekter at samle sig til større. Tilstedeværelsen af ​​ensartede "byggesten" i lapperne rejser imidlertid nye spørgsmål vedrørende deres dannelse.

Alan Stern, hovedforsker af New Horizons-missionen og ledende forsker i undersøgelsen, foreslår, at disse resultater forstærker streaming-ustabilitetsmodellen. Hvis højene på Arrokoth faktisk afspejler byggestenene fra gamle planetesimaler, kan det nødvendiggøre en revurdering af nuværende teorier om planetesimal dannelse. Stern præsenterede disse resultater på det 55. årlige møde i Division for Planetary Sciences i San Antonio.

Disse opdagelser har implikationer for fremtidige missioner såsom NASAs Lucy, som har til formål at udforske Jupiters trojanske asteroider, og ESA's kometinterceptor. Ved at undersøge disse objekter håber forskerne at få yderligere indsigt i planetesimal sammensætning og dannelsesteorier. Det vil være vigtigt at søge efter lignende højlignende strukturer på planetesimalerne observeret under disse missioner for at bestemme udbredelsen af ​​dette fænomen.

Et papir, der beskriver disse resultater, blev offentliggjort i The Planetary Science Journal den 26. september.

kilder:

– Sydvestforskningsinstituttet

– The Planetary Science Journal