Hvalfangst i det 20. århundrede forårsagede 99 % tilbagegang i bestanden af ​​finhval i det østlige nordlige Stillehav

En ny genomisk undersøgelse udført af UCLA-biologer har afsløret, at hvalfangstaktiviteter i det 20. århundrede resulterede i ødelæggelsen af ​​99 % af den østlige nordlige Stillehavs finhval-opdrætspopulation. Det er 29 % højere end tidligere skøn. Der er dog et glimt af håb, da undersøgelsen også fandt ud af, at på trods af dette drastiske fald, er den genetiske diversitet blandt de resterende finhvaler stadig tilstrækkelig til at muliggøre genopretning af bestanden uden risiko for indavl.

Udgivet i Nature Communications skiller denne undersøgelse sig ud ved at bruge hele genom-information til at vurdere størrelsen og den genetiske diversitet af den nuværende finhvalbestand. Tidligere undersøgelser havde baseret sig på hvalfangstregistreringer eller mitokondrielt DNA, som giver begrænset genetisk indsigt, da det kun er arvet fra moderen.

Fremkomsten af ​​industriel hvalfangst i det 20. århundrede resulterede i decimeringen af ​​mange hvalarter rundt om i verden. Finhvaler var dog stort set blevet skånet indtil denne periode. I midten af ​​det 20. århundrede blev næsten en million finhvaler dræbt globalt, med cirka 75,000 af disse i det østlige nordlige Stillehav. Tidligere viden om faldets sværhedsgrad var begrænset på grund af manglen på information om den oprindelige befolkningsstørrelse.

For at bygge bro over denne kløft i viden udtog forskere i denne undersøgelse DNA fra vævsprøver taget fra både vilde finhvaler i det østlige nordlige Stillehav og Californiens Golf. Sidstnævnte population blev brugt som kontrolgruppe, da den ikke var blevet påvirket af hvalfangst. I alt blev 50 hvaler analyseret. Genomanalyserne afslørede, at befolkningen i Californienbugten delte sig fra befolkningen i det østlige nordlige Stillehav for omkring 16,000 år siden. Befolkningen i det østlige nordlige Stillehav havde oplevet et støt fald mellem 26 og 52 år siden, hvilket faldt sammen med toppen af ​​hvalfangstaktiviteterne. Populationen var faldet til kun 305 individer i denne periode.

Undersøgelsen understreger vigtigheden af ​​at forstå den genetiske mangfoldighed og sundheden for finhvalbestanden i det østlige nordlige Stillehav. Dette er ikke kun afgørende for genopretningen af ​​denne specifikke befolkning, men det påvirker også overlevelsen af ​​de genetisk adskilte finhvaler i Californiens Golf.

Som konklusion kaster undersøgelsen lys over hvalfangstens alvorlige indvirkning på finhvalbestanden i det østlige nordlige Stillehav. Tilstedeværelsen af ​​genetisk diversitet blandt den resterende befolkning giver dog håb om en bedring ved hjælp af effektive bevaringsforanstaltninger.

