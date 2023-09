Californiens netoperatør forbereder sig på fald i solgenerering under solformørkelse

California Independent System Operator (CAISO) forventer en betydelig reduktion i vedvarende energi under en ringformet solformørkelse den 14. oktober. Da solcelledrevet produktion tegner sig for størstedelen af ​​forsyningen midt på dagen, forventes formørkelsen at påvirke nettets stabilitet.

Vedvarende energi udgør ca. 70 % af forsyningen i spidsbelastningsperioder, hvor solenergi bidrager med over 80 % af vedvarende energi. CAISO's kortsigtede prognosehold forudsiger et fald på 9.374 GW i elproduktion i netskala under formørkelsen, mens bruttobelastningen vil stige med 2.374 GW.

Formørkelsen vil påvirke regionerne i det vestlige energiubalancemarked (WEIM) med varierende tider og omfang af påvirkning. California Balancing Authority Area vil for eksempel opleve solsløring, der spænder fra 68 % til 89 %, afhængigt af placeringen. Mellemstatslige og intrastatslige gasleverandører, såvel som vandkraft- og batteriressourcer, vil blive mobiliseret for at hjælpe med de store ramper i produktion.

CAISO vil samarbejde med Reliability Coordinator West, forsyningsdistributionsselskaber og WEIM-enheder for at sikre stabile markedsoperationer og pålidelige systemoperationer på dagen for formørkelsen.

Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) vil stole på sin gasflåde for at kompensere for reduktionen i solgenerering under formørkelsen. Andre regioner, såsom Pacific Northwest, forventer udsving i produktion og belastninger, men forventer ikke nogen indvirkning på pålideligheden.

Siden 2017 er solkapaciteten i USA vokset betydeligt, hvilket gør dette års formørkelse mere virkningsfuld. CAISO's net-skala og tagterrasse-solenergikapacitet er steget med henholdsvis 6.5 GW og 8.55 GW, mens WEIM's net-skala- og rooftop-solenergikapacitet er vokset med henholdsvis 9.414 GW og 5.720 GW.

CAISO evaluerer virkningerne af 2023-solformørkelsen med et bredere omfang, da det nu tilbyder pålidelighedskoordineringstjenester til flere balanceområder i den vestlige sammenkobling. Med den øgede sammenkobling af det vestlige net kan enheder udnytte disse forbindelser og relationer til at opretholde pålidelig drift og optimere ressourcer under formørkelsen.

Californien er førende i USA inden for solenergikapacitet med 17.934 GW installeret ved udgangen af ​​2. kvartal. CAISO styrer strømmen af ​​elektricitet for cirka 80% af Californien og en lille del af Nevada.

Kilder: CAISO, NASA, American Clean Power Association