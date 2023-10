Raket til NASA's Crewed Moon Mission står over for svejseproblemer

NASAs kommende bemandede månemission, Artemis 2, står over for et produktionsproblem med kernestadiet i Space Launch System (SLS) raketten. Kernestadiet, der i øjeblikket samles på NASAs Marshall Space Flight Center i Alabama, er stødt på "svejseproblemer" under fremstillingsprocessen. Der er dog ingen forventede forsinkelser i lanceringen af ​​Artemis 2 som følge af dette problem.

Svejseproblemet på SLS flydende ilttank bagkuppel har været vedvarende i de sidste mange måneder. NASA embedsmænd har ikke givet specifikke detaljer om arten af ​​problemet, men de er fortsat optimistiske om, at kernefasen vil blive afsluttet til tiden. Tidligere på året havde forsyningskædeproblemer forårsaget nogle forsinkelser i produktionsprocessen.

På trods af svejseproblemerne sker der fremskridt på andre aspekter af missionen. Alle fire af kernetrinets RS-25-motorer er blevet monteret med succes, og der arbejdes på at fastgøre motorerne til scenen og integrere fremdrifts- og elektriske systemer. Samleholdet, bestående af medlemmer fra Boeing og Aerojet Rocketdyne, afventer også færdiggørelsen af ​​tanken med flydende ilt, som er den sidste større struktur, der endnu ikke er samlet til Artemis 2.

Ud over kernestadiet arbejdes der på de solide raketforstærkere, Orion-rumfartøjet, der skal bære astronauterne, og træning for astronauterne og jordholdene. Mens Artemis 2 vil være den anden mission i Artemis-programmet, efter den vellykkede ubemandede mission Artemis 1, har NASA udtrykt bekymring for, at SpaceX's Starship-landingssystem muligvis ikke er klar i tide til den planlagte Artemis 3-mission, som har til formål at lande mennesker på månen i 2025 eller 2026.

kilder:

– NASAs rumfartsrapport

– NASAs blogopdatering om Artemis 2s kernestadie