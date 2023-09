Manglen på sorte britiske videnskabsmænd: Adressering af institutionel racisme i videnskaben

Officielt er der ingen sorte kemi- eller fysikprofessorer i Storbritannien, hvilket får mange videnskabsmænd til at hævde, at britisk videnskab er institutionelt racistisk. Royal Society, det ældste videnskabelige akademi i verden, sigter på at ændre dette med en ny finansieringsordning designet til at støtte sorte ph.d.-studerende i at forfølge karrierer inden for akademisk forskning og i sidste ende blive professorer. Ordningen vil give op til £690,000 i finansiering til fem stipendiater hvert år.

Dr. Mark Richards, en fysikforsker og underviser ved Imperial College London, og professor Robert Mokaya, en ekspert i materialekemi ved University of Nottingham, kaster lys over dette spørgsmål. Selvom Mokaya har været professor i kemi siden 2008, eksisterer han ikke officielt ifølge statistikker indsamlet af Higher Education Statistics Agency (HESA). HESA afrunder tallene til nærmeste fem, så Mokaya rundes ned til nul. Selvom han indrømmer, at der kan være andre sorte kemiprofessorer i Storbritannien, har han endnu ikke haft chancen for at møde dem. Både Mokaya og Richards bekræfter, at der heller ikke er nogen sorte fysikprofessorer.

Inden for kemi er der i alt 520 professorer, mens der er 825 i fysik. Situationen er lidt bedre inden for biovidenskab, med fem sorte professorer ud af 1,345, og ingeniørvidenskab, som har cirka 20 sorte professorer ud af 1,730. Samlet set er der ud af alle videnskaber kun 70 sorte professorer, der repræsenterer kun 0.6% af det samlede antal. Kun 10 af disse professorer er kvinder. I modsætning hertil udgør sorte mennesker 4.2% af befolkningen i England og Wales ifølge den seneste folketælling.

Der er forskellige faktorer, der bidrager til underrepræsentationen af ​​sorte videnskabsmænd. Richards mener, at mangel på bevidsthed om tilgængelige muligheder og fravær af fortalervirksomhed tjener som store barrierer for marginaliserede grupper. Uden netværk og støtte bliver det nedslående for talentfulde individer. Statistikken viser tydeligt, at andelen af ​​sorte mennesker inden for videnskab falder på hvert trin af den akademiske rangstige, fra GCSE'er til professorat.

Richards, hvis interesse for videnskab kan spores tilbage til hans barndom, understreger vigtigheden af ​​nysgerrighed og støtte til at fremme videnskabelige forhåbninger. Da han voksede op i en enlig forælder-husstand, husker han, hvordan hans nysgerrige sind fik ham til at udforske den indre funktion af en stikkontakt som et lille barn. På trods af at han oprindeligt blev stemplet som et "dårligt barn", forklarer Richards, at hans nysgerrighed og ønske om at forstå, hvordan tingene fungerer, gav næring til hans passion for videnskab.

Manglen på sort repræsentation i videnskaben er et komplekst spørgsmål, der kræver en mangefacetteret tilgang til at afvikle institutionel racisme og fremme inklusivitet. Royal Societys finansieringsordning er blot et skridt i retning af at adressere denne forskel og sikre, at sorte videnskabsmænd i Storbritannien modtager den anerkendelse og de muligheder, de fortjener.

kilder:

- The Guardian: "Royal Society sigter mod at tackle fraværet af sorte britiske videnskabsmænd"

– Statistisk Agentur for videregående uddannelser (HESA)