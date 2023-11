Nye billeder fra James Webb-teleskopet belyser det galaktiske center

James Webb-teleskopet, der er kendt for at tage betagende billeder, har igen givet et indblik i rummets vidundere. Denne gang faldt dens blik på centrum af Mælkevejsgalaksen og afslørede hidtil usete detaljer om vores kosmiske kvarter. Med fokus på Sagittarius C, et stjernedannende område cirka 300 lysår væk fra Skytten A (galaksens supermassive sorte hul) og 25,000 lysår væk fra Jorden, har teleskopet vist den tætteste del af vores omgivelser.

I denne fascinerende samling af billeder afslører James Webb-teleskopet over 500,000 stjerner og klynger af protostjerner i regionen. Disse protostjerner, der stadig er i færd med at dannes og akkumulere masse, bidrager til den ærefrygtindgydende sky af kaos, der karakteriserer det galaktiske center. Til sammenligning fremstår vores egen rumregion betydeligt sparsom.

Ifølge professor ved University of Virginia, Jonathan Tan, som samarbejdede med observationsholdet, repræsenterer det galaktiske center det mest ekstreme miljø i Mælkevejen. Indtil nu manglede de indsamlede data om denne ekstraordinære region det niveau af opløsning og følsomhed, som Webb-teleskopet opnåede.

I hjertet af larmet ligger en kolossal protostjerne, der overgår vores sol i vægt med over 30 gange. Interessant nok skjuler dette enorme solobjekt lys fra stjernerne bagved, hvilket får regionen til at se mindre befolket ud, end den i virkeligheden er. Som et resultat er det, vi observerer, et konservativt estimat af den faktiske skare, der bor i denne astronomiske metropol. Tænk på det som rummets Times Square, dog uden en Guy Fieri-restaurant - for nu.

Disse fængslende billeder giver forskerne mulighed for at udsætte nuværende teorier om stjernedannelse for den mest strenge test til dato. Webb-teleskopets NIRCam (Near-Infrared Camera)-instrument optog emissionsbilleder i stor skala af ioniseret brint, afbildet som blå nuancer på den nederste side af billederne. Dette kan stamme fra de energiske fotoner, der frigives af unge og massive stjerner. Overraskende nok overraskede regionens omfang forskerne, hvilket berettiger yderligere undersøgelse.

Som ledende observationsteam understregede Samuel Crowe, at den forskning, der er muliggjort af disse billeder, både eksisterende og kommende, i høj grad vil forbedre vores forståelse af massive stjerner. At optrevle deres natur svarer til at dykke ned i oprindelseshistorien om en væsentlig del af universet.

James Webb-teleskopet har konsekvent blændet os med sine bemærkelsesværdige billeder, lige fra at være vidne til fødslen af ​​stjerner i Jomfru-stjernebilledet til at fange tilstedeværelsen af ​​vand omkring en komet i hovedasteroidebæltet. Hver ny åbenbaring giver næring til vores nysgerrighed om kosmos og minder os om de enorme vidundere, der venter på udforskning. Heldigvis sikrer internettet, at disse ekstraordinære oplevelser ikke forsvinder som tårer i regnen. Med James Webb-teleskopet stadig i drift, kan vi fortsætte med at låse op for universets hemmeligheder.