Swatch samarbejder med James Webb Space Telescope for at skabe tilpassede urbånd

Swatch har indgået et samarbejde med European Space Agency for at tilbyde en samling af seks billeder taget af James Webb Space Telescope (JWST) som urremme, der kan tilpasses til deres Swatch X You-ure. Disse billeder inkluderer betagende udsigter over stjernedannende områder og dele af tåger. Kunder kan vælge deres foretrukne design på Swatch X You-webstedet fra 4. oktober til 17. december, hvilket falder sammen med World Space Week.

Som et resultat af den begrænsede størrelse af et urbånd kan det fulde billede ikke rummes. Men ved hjælp af Swatch-værktøjerne kan brugere placere det valgte billede til deres ønskede sektion. Hvert Swatch X You-ur er prissat til $138 (£114) og leveres med et postkort med det valgte billede og et tema-ærme.

Dette samarbejde mellem Swatch og JWST er ikke første gang, Swatch har samarbejdet med rumbureauer. Tidligere var "Swatch in space"-serien inspireret af de rumdragter, som blev båret af NASA-astronauter.

JWST, der blev opsendt i 2021, er et kraftigt infrarødt teleskop udviklet gennem en fælles indsats fra NASA, European Space Agency og Canadian Space Agency. Det har evnen til at observere himmellegemer over 200 millioner år i fortiden. Teleskopet har produceret bemærkelsesværdige og historiske billeder, der inkluderer det dybeste foto af universet nogensinde og identifikation af et molekyle, der kun er genereret af levende organismer på en anden planet. Den har også afsløret hemmeligheder om supernovaer, analyseret gådefulde galakser fra det 19. århundrede, gjort hidtil usete opdagelser i Oriontågen, fanget en perfekt spiralgalakse og observeret noget af universets "første lys".

kilder:

– NASA

– Den Europæiske Rumorganisation