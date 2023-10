Forskere opdager kvartspartikler i atmosfæren på Exoplanet WASP-17 b

Forskere, der bruger James Webb-rumteleskopet, har gjort en spændende opdagelse vedrørende atmosfæren på exoplaneten WASP-17 b. Denne gasgigant, der ligger 1,300 lysår væk, udviser tegn på bittesmå partikler lavet af ren kvarts i dens skyer. Forskerne, ledet af David Grant fra University of Bristol, brugte teleskopets spektrograf til at studere planetens atmosfære, da den passerede foran sin stjerne. Transmissionsspektroskopiteknikken gjorde det muligt for dem at analysere lyset, der passerer gennem atmosfæren, og identificere tilstedeværelsen af ​​kvartspartikler.

Disse kvartspartikler, der er sammensat af silicium og oxygen, vurderes til at være ekstremt små, med størrelser i størrelsesordenen en milliontedel af en centimeter. De ligner sandsynligvis de spidse sekskantede prismer, der almindeligvis findes i geoder og ædelstensbutikker på Jorden. I modsætning til kvarts på Jorden, som dannes på overfladen, tyder undersøgelsen på, at kvartspartiklerne i atmosfæren i WASP-17 b er smedet i selve den brændende atmosfære.

At studere planeter som WASP-17 b giver værdifuld indsigt i sammensætningen af ​​andre planeter og solsystemer. Astronomer kan få en bedre forståelse af de grundstoffer og mineraler, der findes i fjerntliggende riger af Mælkevejsgalaksen. Derudover hjælper denne forskning med at identificere, om disse planeter potentielt kan rumme miljøer, der er egnede til liv, selvom WASP-17 b, kategoriseret som en "varm Jupiter", ikke opfylder kriterierne for at understøtte liv.

James Webb Space Telescope, en fælles indsats mellem NASA, European Space Agency (ESA) og Canadian Space Agency, kan prale af stærke muligheder for astronomiske observationer. Dets gigantiske spejl, over 21 fod på tværs, fanger mere lys end Hubble-rumteleskopet, hvilket gør det muligt at studere fjerne og ældgamle himmellegemer. Webb opererer primært i det infrarøde spektrum, hvilket gør det muligt for den at trænge ind i kosmiske skyer mere effektivt end synligt lys. Den bærer specialiserede spektrografer, der kan analysere atmosfæren på exoplaneter, afdække de tilstedeværende molekyler og revolutionere vores forståelse af disse fjerne verdener.

Samlet set fremhæver opdagelsen af ​​kvartspartikler i atmosfæren af ​​WASP-17 b James Webb-rumteleskopets bemærkelsesværdige evner og vigtigheden af ​​at studere exoplaneter for at fremme vores viden om universet.

