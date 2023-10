Webb-rumteleskopet opdager højhastigheds-jetstrøm i Jupiters atmosfære

By

NASAs James Webb-rumteleskop har gjort en spændende opdagelse i Jupiters atmosfære - en højhastigheds jetstrøm placeret over planetens ækvator, der spænder over 3,000 miles bred. Denne nye funktion giver værdifuld indsigt i samspillet mellem lagene i Jupiters turbulente atmosfære og fremhæver Webb-teleskopets unikke egenskaber.

Ledet af Ricardo Hueso fra universitetet i Baskerlandet i Bilbao, Spanien, brugte forskerholdet data fra Webbs Near-Infrared Camera (NIRCam), som blev fanget i juli 2022. Teleskopets Early Release Science-program, ledet i fællesskab af Imke de Pater fra University of California, Berkeley, og Thierry Fouchet fra Observatoriet i Paris, havde til formål at tage billeder af Jupiter med intervaller på 10 timer, eller en Jupiter-dag, ved hjælp af forskellige filtre til at opdage ændringer i små funktioner i forskellige højder af planetens atmosfære.

De højopløselige billeder opnået af Webb overraskede forskerne og afslørede skarpe træk, der tidligere blev observeret som slørede dis. Ved at spore disse funktioner sammen med Jupiters hurtige rotation fik holdet en bedre forståelse af den dynamiske natur af planetens atmosfære. Specifikt var de i stand til at identificere vindskær eller områder, hvor vindhastigheder ændrer sig med højden eller afstanden, og spore højhastigheds jetstrømmen.

Jupiters atmosfære består af flere lag, og Webbs unikke billeddannelsesevner gjorde det muligt for videnskabsmænd at analysere forskellige højder og isolere jetstrømmen. Denne opdagelse giver værdifuld information om Jupiters atmosfæriske dynamik og tjener som et vidnesbyrd om James Webb-rumteleskopets stærke observationsevner.

kilder:

– NASA

- University of California, Berkeley

– Observatoriet i Paris