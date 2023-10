James Webb-rumteleskopet registrerer kvarts i Exoplanet WASP-17 b's skyer

James Webb Space Telescope (JWST) har gjort en banebrydende opdagelse, der for første gang afslørede beviser for kvarts i skyerne på en exoplanet. Den pågældende exoplanet, WASP-17 b, er en varm Jupiter, der kredser om en stjerne af F-typen, der ligger cirka 1,300 lysår fra Jorden. WASP-17 b er kendt for at være en af ​​de største og mest hævede exoplaneter, der er opdaget til dato.

Forskere fra University of Bristol i Storbritannien, ledet af David Grant, var ekstatiske over dette uventede fund. Grant udtalte: "Vi var begejstrede! Vi vidste fra tidligere observationer med Hubble-rumteleskopet, at der var aerosoler i atmosfæren af ​​WASP-17 b, men vi forventede ikke, at de var lavet af kvarts."

Holdet brugte Mid-Infrared Instrument (MIRI) på Webb-teleskopet til at studere transmissionsspektret af WASP-17 b. Ved at analysere virkningerne af planetens atmosfære på stjernelys var de i stand til at identificere et særskilt træk ved 8.6 mikron, hvilket indikerer tilstedeværelsen af ​​kvarts i planetens skyer.

Opdagelsen af ​​kvarts i skyerne i WASP-17 b er betydningsfuld, fordi det er første gang, en specifik skyart er blevet identificeret i en transiterende exoplanet. I modsætning til de mineralpartikler, der findes i Jordens skyer, stammer kvartskrystallerne i WASP-17 b's skyer ikke fra en stenet overflade, men er dannet i selve planetens atmosfære.

Dette gennembrud bidrager til vores forståelse af sammensætningen og kompleksiteten af ​​exoplanetatmosfærer. Ved at studere egenskaberne af forskellige skyarter i exoplaneter kan forskerne få værdifuld indsigt i de processer og forhold, der former disse fjerne verdener.

Bemærk: Denne artikel er skrevet på baggrund af oplysningerne i kildeartiklen og indeholder ikke direkte citater fra den originale kilde.