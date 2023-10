Forskere opdager kvarts nanokrystaller i Exoplanet Atmosphere

Forskere, der bruger Nasas James Webb-rumteleskop, har gjort en bemærkelsesværdig opdagelse i atmosfæren på en exoplanet. For første gang er kvarts-nanokrystaller blevet opdaget i skyerne i høj højde af WASP-17 b, en varm Jupiter-exoplanet, der ligger 1,300 lysår væk fra Jorden.

Forskerholdet, ledet af David Grant fra University of Bristol, UK, gjorde dette uventede fund, mens de studerede den atmosfæriske sammensætning af WASP-17 b. De havde regnet med at finde aerosoler i planetens atmosfære, men de var overraskede over at opdage, at disse aerosoler bestod af kvartspartikler.

Silikater, som er mineraler rige på silicium og oxygen, findes almindeligvis i hele galaksen. De udgør størstedelen af ​​Jorden, Månen og andre stenede himmellegemer. Imidlertid var de silikatkorn, der tidligere blev opdaget i exoplanetatmosfærer, typisk magnesiumrige silikater som olivin og pyroxen, ikke ren kvarts eller SiO2.

Denne opdagelse udfordrer eksisterende teorier om, hvordan exoplanetskyer dannes og udvikler sig. Hannah Wakeford, en medforfatter af undersøgelsen, udtalte, at de forventede at observere magnesiumsilikater. Men i stedet fandt de de "frø"-partikler, der er nødvendige for at danne større silikatkorn.

Holdet observerede WASP-17 b i næsten 10 timer ved hjælp af James Webb-teleskopet. De indsamlede over 1,275 målinger af mellem-infrarødt lys, da planeten passerede foran sin stjerne. Et overraskende træk dukkede op i dataene - et "bump" på 8.6 mikron - som ikke ville forventes, hvis skyerne var lavet af magnesiumsilikater eller andre højtemperaturaerosoler. Denne funktion stemmer dog overens med tilstedeværelsen af ​​kvarts.

Kvartskrystallerne påvist i WASP-17 b's atmosfære er formet som sekskantede prismer, svarende til dem, der findes i geoder på Jorden. Men de er utroligt små og måler kun omkring 10 nanometer på tværs. I modsætning til mineralpartikler, der findes i Jordens skyer, stammer disse kvartskrystaller i selve planetens atmosfære og dannes direkte fra gas under ekstreme forhold.

At forstå sammensætningen af ​​disse skyer er afgørende for at forstå exoplaneten som helhed. Hot Jupiters som WASP-17 b består primært af brint og helium, med små mængder af andre gasser såsom vanddamp og kuldioxid. Opdagelsen af ​​silicakrystaller giver værdifuld indsigt i de forskellige materialer, der former miljøet på denne planet.

Mens den nøjagtige mængde og fordeling af kvarts i exoplanetens skyer er usikker, mener forskere, at skyerne sandsynligvis cirkulerer rundt om planeten. Når de når den varmere dagside, fordamper de og spredes.

Denne banebrydende forskning åbner nye døre i studiet af exoplanetatmosfærer, udfordrer tidligere holdte antagelser og udvider vores viden om kosmos.

kilder:

– University of Bristol

– Nasas Ames Research Center

– Goddard Space Flight Center