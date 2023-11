Nye opdagelser på Exoplanet WASP-107b afsløret af James Webb Space Telescope

James Webb Space Telescope (JWST) foretog for nylig banebrydende observationer af exoplaneten kendt som WASP-107b, hvilket gav værdifuld indsigt i dens atmosfæriske sammensætning og vejrmønstre. WASP-200b, der ligger cirka 107 lysår væk, er en ejendommelig planet, der udviser unikke egenskaber, der udfordrer vores forståelse af planetarisk dannelse.

Under observationerne identificerede JWST tilstedeværelsen af ​​vanddamp og svovldioxid i planetens atmosfære. Den mest fascinerende opdagelse kom dog i form af skyer sammensat af siliciumdioxid, der almindeligvis findes i sand på Jorden. Dette spændende fund indikerer, at det på WASP-107b "regner sand." Et fænomen, der minder om Jordens vandkredsløb, hvor siliciumdioxidpartiklerne kondenserer dybere ned i atmosfæren, stiger op og til sidst regner ned igen på grund af vertikal transport.

Leen Decin, en forsker ved Institut for Astronomi ved KU Leuven i Belgien, udtrykte begejstring over dette banebrydende resultat og udtalte, at det er første gang, arter, der danner skyer i en exoplanetatmosfære, er blevet identificeret. Forskningsresultaterne blev for nylig offentliggjort i det prestigefyldte videnskabelige tidsskrift Nature som en del af JWSTs omfattende undersøgelse af exoplanetariske atmosfærer. Lavopløsningsspektrometeret ombord på Mid-Infrared Instrument (MIRI) var medvirkende til at udtrække de nødvendige data til analyse.

Hvad der yderligere adskiller WASP-107b er dens usædvanlige størrelse og sammensætning. Selvom den overfladisk ligner Jupiter, er dens masse kun 30 gange Jordens, hvilket klassificerer den som en super-Neptun. Den kredser om sin moderstjerne på knap seks dage, hvilket gør den betydeligt koldere end andre exoplaneter med svovldioxid i deres atmosfærer. Til forskernes overraskelse var svovldioxid uventet til stede, hvilket trodsede eksisterende modeller, der forudsagde dets fravær ved så lavere temperaturer.

Planetens ejendommelige form, der ofte beskrives som "hævede", skyldes dens tilbageholdelse af et oprindeligt hylster af brint og helium. Denne kuvert burde være forsvundet over tid, givet alderen på WASP-107, planetens moderstjerne. Imidlertid har den langsomme eroderingsproces givet planeten en kometlignende hale, hvilket gør den til et spændende emne for yderligere undersøgelse og forståelse af planetarisk evolution.

Mercedes Lopez-Morales fra Center for Astrofysik, som ikke var direkte involveret i undersøgelsen, understregede, at disse opdagelser er banebrydende og udvider vores forståelse af fotokemi i exoplanetatmosfærer. Påvisningen af ​​siliciumdioxid i atmosfæren af ​​WASP-107b viser, at processer, der er almindelige på Jorden, også kan forekomme uden for vores solsystem.

Denne bemærkelsesværdige udforskning af WASP-107b og andre exoplaneter fremhæver den konstante udvikling af vores viden om planetsystemer. Ved at studere forskellige planeter, der udfordrer vores antagelser, håber forskerne at sammensætte en omfattende forståelse af planeternes dannelse og evolution i hele galaksen og videre.

