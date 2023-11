Forbedring af astronautsikkerhed: Bærbare enheder tilbyder orienteringssignaler i rummet

Astronauter står over for adskillige udfordringer, når de begiver sig ud over Jordens overflade, og rumlig desorientering udgør en betydelig risiko for deres sikkerhed. Traditionelt har astronauter gennemgået intensiv træning for at bekæmpe dette problem. Forskere ved Brandeis University i USA har dog gjort en banebrydende opdagelse: Bærbare enheder udstyret med vibrotaktorer, der giver orienteringssignaler, kan øge effektiviteten af ​​træningsprogrammer og potentielt gøre rumrejser sikrere.

Dr. Vivekanand P. Vimal, hovedforfatteren af ​​undersøgelsen offentliggjort i Frontiers in Physiology, forklarer, at langvarig rumflyvning kan føre til fysiologiske og psykologiske stressfaktorer, hvilket gør astronauter mere modtagelige for rumlig desorientering. I denne tilstand kan astronauter ikke længere stole på deres interne sensorer, som de har været afhængige af hele deres liv.

Forskerne udførte eksperimenter med sensorisk afsavn og en multi-akse rotationsanordning til at simulere rumflyvningsforhold. Deltagerne, som var frataget deres naturlige sanser, skulle afgøre, om vibrotaktorerne kunne rette vildledende signaler fra deres vestibulære systemer, og om de kunne trænes til at stole på disse signaler.

Tredive deltagere var involveret i undersøgelsen, hvor 10 modtog træning i rotationsanordningen, 10 brugte vibrotaktorerne, og de resterende 10 modtog begge. Træningen omfattede opgaver, der havde til formål at koble deltagerne fra deres vestibulære sans og i stedet sætte deres lid til vibrotaktorerne. Deltagerne bar bind for øjnene og ørepropper, mens de stolede på vibrotaktorerne, som var fastgjort til deres arme og vibrerede, når de bevægede sig væk fra balancepunktet.

Resultaterne viste, at alle grupperne oprindeligt oplevede desorientering, når de stod over for rumflyvningslignende forhold. Men de, der bar vibrotactors, klarede sig bedre end dem, der kun modtog træning. Mens gruppen, der kun var til træning, kæmpede med styrt, balancekontrol og utilsigtet destabilisering, klarede gruppen, der modtog træning og vibrotaktorer, bedst.

Selvom deltagerne ikke opnåede det samme niveau af ydeevne som i Earth-analogen, fremhæver denne undersøgelse potentialet for bærbare enheder i rumflyvning. Forskerne mener, at med yderligere omfattende forsøg kan disse enheder hjælpe astronauter med at lande sikkert på andre planeter og yde støtte under rumvandringer.

Ofte Stillede Spørgsmål

Q: Hvad er rumlig desorientering?



A: Rumlig desorientering refererer til tab af orientering eller bevidsthed om ens position og bevægelse i forhold til det omgivende miljø.

Q: Hvordan fungerer bærbare enheder med vibrotaktorer?



A: Bærbare enheder med vibrotaktorer bruger vibration til at give orienteringspunkter til enkeltpersoner. Vibrotaktorerne vibrerer, når bæreren bevæger sig væk fra balancepunktet, hvilket hjælper dem med at bevare orientering og balance.

Q: Hvad var resultaterne af undersøgelsen udført af forskere?



A: Undersøgelsen viste, at deltagere, der bar vibrotactors, klarede sig bedre end dem, der kun modtog træning. Kombinationen af ​​træning og vibrotaktorer gav de bedste resultater.

Q: Hvordan kan bærbare enheder gavne astronauter i rumflyvning?



A: Bærbare enheder har potentialet til at forbedre astronautsikkerheden under rumflyvning. De kan hjælpe med at lande sikkert på andre planeter og støtte astronauter under aktiviteter uden for rumfartøjet.

Q: Hvad er de fremtidige muligheder for bærbare enheder i rumflyvning?



A: Hvis det viser sig at være vellykket i yderligere forsøg, kan bærbare enheder med vibrotaktorer have forskellige anvendelser i rumflyvning, hvilket forbedrer astronautens sikkerhed og ydeevne.