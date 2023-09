Forskning afslører, hvornår de første exokontinenter kan være dannet

Astronomiprofessor Jane Greaves fra Cardiff University har udført forskning for at bestemme, hvornår de første exokontinenter eller kontinenter på andre planeter kan være dannet. Undersøgelsen med titlen "Hvornår var de første eksokontinenter?" og offentliggjort i Research Notes of the American Astronomical Society, har til formål at forbedre søgningen efter beboelige verdener ved at identificere steder, hvor klippeplaneter med pladetektonik er mere tilbøjelige til at blive fundet.

Selvom pladetektonikken måske ikke er afgørende for, at livet kan begynde, spiller de en afgørende rolle i at opretholde en planets beboelighed over tid. Pladetektonik hjælper med at regulere en planets temperatur og frigive varme fra dens kerne, hvilket er vigtigt for at opretholde en beskyttende magnetosfære og forblive inden for den beboelige zone.

Greaves fokuserede på sammenhængen mellem en planets kernevarmeproduktion og tilstedeværelsen af ​​pladetektonik. Varmen i en planets kerne genereres af radioaktive grundstoffer som uran, thorium og kalium. Disse grundstoffer dannes ved neutronstjernekollisioner og supernovaeksplosioner.

For at bestemme, hvilke stjerner der er mere tilbøjelige til at have planeter med pladetektonik og kontinenter, analyserede Greaves data om stjernernes overflod af forskellige elementer og kombinerede det med stjernealdre. Hun klassificerede stjerner i to grupper: tyndskivestjerner, som er yngre og har højere metallicitet, og tykskivestjerner, som er ældre og har lavere metallicitet.

Undersøgelsen fandt, at udseendet af kontinenter på Jorden groft repræsenterer medianværdien sammenlignet med andre planeter. Kontinental dannelse på Jorden begyndte for cirka 3 milliarder år siden, hvorimod tyndskivestjerner i prøven viste den første fremkomst af kontinenter 2 milliarder år før Jordens, og tykdiskede stjerner viste kontinenter, der dukkede op endnu tidligere, omkring 4 til 5 milliarder år før Jordens .

Forskningen viste også en sammenhæng mellem tilstedeværelsen af ​​kontinenter og forholdet mellem jern og brint (Fe/H) i stjerner. Planeter med lavere Fe/H-forhold er mere tilbøjelige til at have kontinenter dannet tidligere.

Greaves antyder, at stjerner med sub-solar metallicitet kunne være lovende mål i søgen efter beboelige exoplaneter med kontinenter. Disse planeter kan have udviklet avancerede former for liv tidligere end Jorden.

Undersøgelsen konkluderer, at det er meget lovende at finde stenede exoplaneter med langlivede kontinenter. Yderligere undersøgelser af overfloden af ​​isotoper som thorium og kalium, som bidrager til radiogen opvarmning, kunne afsløre flere systemer, hvor landbaseret liv kan have været forud for livet på Jorden.

Samlet set udvider denne forskning vores forståelse af dannelsen og beboeligheden af ​​planeter ud over vores solsystem, hvilket giver værdifuld indsigt til fremtidig planetarisk udforskning.