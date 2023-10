Ny undersøgelse foreslår et lille vindue af muligheder for at redde Grønlands smeltende indlandsis

En nylig undersøgelse har givet et glimt af håb i kampen mod klimaændringer. I takt med at de globale temperaturer fortsætter med at stige, smelter iskapperne, der dækker Grønland og Arktis, med en alarmerende hastighed. Forskere mener dog, at vi kan have et lille vindue af muligheder for at vende tingene og redde den smeltende indlandsis, der dækker Grønland.

Indlandsisen på Grønland giver anledning til betydelig bekymring på grund af dens potentiale til at hæve havniveauet med svimlende 20 fod, hvis det skulle smelte fuldstændigt. Dette ville have ødelæggende konsekvenser for kystområder rundt om i verden. Selvom undersøgelsen ikke tilbyder en løsning til at stoppe smeltningen helt, tyder det på, at handling inden for en specifik temperaturtærskel kan hjælpe med at afbøde nogle af virkningerne af klimaændringer.

Tidligere advarsler har indikeret, at indlandsisen på Grønland risikerer at smelte, hvis de globale temperaturer overstiger 3.6 Fahrenheit eller 2 Celsius over førindustrielt niveau. I øjeblikket har vi allerede overgået en opvarmning på 2 Fahrenheit eller 1.1 Celsius. Denne nye undersøgelse foreslår dog, at der kan være lidt mere spillerum i at redde indlandsisen.

Ifølge forskningen er den grønlandske indlandsis mere modstandsdygtig end hidtil antaget. Mens muligheden for et irreversibelt kollaps inden for de næste par tusinde år stadig eksisterer, hvis temperaturen overskrider tærsklen på 2 Celsius, vil en lille stigning i temperaturen muligvis ikke resultere i et totalt kollaps. Hvis temperaturen kan sænkes igen inden for en vis tidsramme, er der en chance for at reparere skaden og potentielt redde indlandsisen.

Fokus bør ikke kun være på den nuværende afsmeltning, men også på at forhindre yderligere afsmeltning i fremtiden. Den afsmeltning, vi er vidne til nu, blev sat i gang for tusinder af år siden, og den fremtidige afsmeltning vil afhænge af vores evne til at holde de globale temperaturer under tærsklen på 2 Celsius.

Denne undersøgelse giver et glimt af håb i kampen mod klimaændringer. Ved at handle inden for det lille vindue af muligheder kan vi muligvis afbøde virkningerne af smeltende iskapper og beskytte sårbare kystområder mod stigende havniveauer.

