Ny model bruger kunstig intelligens til at beskytte skibe mod Rogue Waves

Forskere ved Københavns Universitet og University of Victoria har udviklet en innovativ kunstig intelligens (AI) model til at forudsige slyngelbølger og øge sikkerheden for åbne havfartøjer. Mens slyngelbølger engang blev afvist som mytiske, har den seneste accept fra det videnskabelige samfund foranlediget en dybere udforskning af deres årsager og karakteristika. Forskerholdet udnyttede data mining og fortolkbare maskinlæringsteknikker til at analysere over 1 milliard bølger med fokus på at identificere de faktorer, der er ansvarlige for dannelsen af ​​disse uforudsigelige giganter.

Undersøgelsen brugte The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), et omfattende bølgekatalog, der inkorporerede data fra bøjer placeret på 158 forskellige steder på tværs af amerikanske kyster og oversøiske territorier. Fra det enorme datasæt, der omfatter 1.5 milliarder bølger, blev over 100,000 identificeret som useriøse bølger baseret på fastsatte kriterier. Ved hjælp af dette bølgedatasæt blev et AI-netværk trænet til at udtrække en matematisk ligning, der indkapslede de kombinerede variabler, der bidrager til slyngelbølgedannelse. Denne ligning blev derefter omfattende fortolket i sammenhæng med eksisterende bølgeteori, hvilket resulterede i udviklingen af ​​en model, der er i stand til at reproducere kendt slyngelbølgeadfærd samt forudsige fremtidige hændelser.

Betydningen af ​​denne forskning ligger i dens potentiale til at revolutionere skibsfartsindustrien ved at mindske de risici, der er forbundet med slyngelbølger. Den nykonstruerede model gør det muligt for rederier at få meningsfuld indsigt i sandsynligheden for at støde på farlige slyngelbølger langs planlagte ruter. Ved at bruge algoritmen udviklet af forskerholdet kan rederier nu udføre nøjagtige risikovurderinger og træffe informerede beslutninger om at ændre deres ruter i overensstemmelse hermed.

Forskerne har gjort både algoritmen og deres omfattende forskning tilgængelig for offentligheden, hvilket letter udbredt adgang til værktøjer, der forbedrer sikkerheden til søs. I en æra, hvor banebrydende teknologi fortsætter med at transformere industrier, viser integrationen af ​​AI og maskinlæring i dette domæne de enorme muligheder for at beskytte skibe mod uforudsete naturfænomener.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Q: Hvad er rogue waves?

A: Rogue bølger er åbne havbølger, der er cirka dobbelt så store som omgivende bølger og kendt for deres uforudsigelighed.

Q: Hvordan identificerede forskerne slyngelbølger?

A: Forskerholdet brugte The Free Ocean Wave Dataset (FOWD), som leverede bølgedata fra bøjer forskellige steder. Baseret på specifikke kriterier blev over 100,000 bølger identificeret som useriøse bølger i datasættet.

Q: Hvordan bidrog AI til undersøgelsen?

A: Kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker blev brugt til at analysere det massive datasæt og identificere de variabler, der er ansvarlige for slyngelbølgedannelse. Denne datadrevne tilgang muliggjorde oprettelsen af ​​en prædiktiv model.

Q: Hvad er de potentielle fordele for shippingindustrien?

A: AI-modellen, der er udviklet gennem denne forskning, giver rederier muligheden for at vurdere de risici, der er forbundet med slyngelbølger langs deres planlagte ruter. Denne viden giver mulighed for informerede ruteændringer, hvilket øger sikkerheden for åbne havfartøjer.

Q: Er modellen tilgængelig for offentligheden?

A: Ja, forskerholdet har gjort algoritmen, forskningsresultaterne og vejr- og bølgedata tilgængelige for offentligheden. Denne åbenhed muliggør udbredt adgang til værktøjer, der fremmer sikkerheden til søs.