Stigningen og faldet af Malvinoxhosan-bioregionen i Sydafrika

En nylig undersøgelse med titlen "The Rise and Fall of the Malvinoxhosan (Malvinokaffric) Bioregion in South Africa: Evidence for Early-Middle Devonian Biocrises at the South Pole," offentliggjort i Earth-Science Reviews, udforsker udryddelsen af ​​havdyr under den tidlige- Mellemdevonske periode. Denne periode var præget af et varmere klima og højere havniveauer, med en stor landmasse kaldet Gondwana beliggende nær Sydpolen.

Forskerne, ledet af Dr. Cameron Penn-Clarke, indsamlede og analyserede en betydelig mængde fossile data for at forstå oprindelsen og forsvinden af ​​Malvinoxhosan-biotaen, en gruppe af havdyr, der trivedes i køligere farvande og omfattede forskellige typer skaldyr. Gennem avancerede dataanalyseteknikker identificerede de forskellige lag i gamle klipper, der hver viser et fald i antallet af marine dyrearter over tid.

Undersøgelsen viste, at faldet i Malvinoxhosan-biotaen var korreleret med ændringer i havniveauer og klima. Efterhånden som klimaet varmede op, forsvandt de specialiserede, koldtvandede Malvinoxhosan-havdyr og blev erstattet af mere generalistiske arter tilpasset varmere farvande. Skiftende havniveauer forstyrrede naturlige havbarrierer, hvilket tillod varmere vand fra områder tættere på ækvator at strømme ind og førte til kolonisering af varmere vandarter.

Udryddelsen af ​​Malvinoxhosan-biotaen resulterede i et sammenbrud af polære økosystemer, hvorfra biodiversiteten aldrig kom sig. Forskningen tyder på, at de kombinerede virkninger af ændringer i havniveau og temperatur var hovedfaktorerne bag denne udryddelseshændelse. Det er stadig usikkert, om denne udryddelseshændelse er korreleret med andre i den tidlige-mellemdevonske periode, da aldersslutninger mangler.

Undersøgelsen fremhæver også polarmiljøers og økosystemers sårbarhed over for ændringer i havniveau og temperatur. At forstå de tidligere udryddelsesbegivenheder kan give værdifuld indsigt i den nuværende biodiversitetskrise, vi står over for i dag.

kilder:

– Earth-Science Reviews (2023), DOI: 10.1016/j.earscirev.2023.104595