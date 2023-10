Ny forskning om hoftekirurgi viser fremragende resultater

By

Forskning udført af Dr. Karen Mullins og Dr. David Filan ved UPMC Whitfield i Waterford har opnået anerkendelse for sine banebrydende resultater inden for hoftekirurgi. Forskningen, som blev præsenteret af ortopædisk hoftekirurg Mr. Patrick Carton på en international sportsmedicinsk konference i Storbritannien, fokuserede på de positive effekter af nøglehulskirurgi for kroniske hofteskader.

Undersøgelsen undersøgte hoftestød, et mekanisk problem forårsaget af opbygning af knogle på hofteleddets kugle- og sokkelkomponenter. Denne tilstand fører ofte til labral tårer, bruskskader og en øget risiko for slidgigt. Patienter oplever typisk stivhed, klik og stikkende smerter i lysken samt vedvarende smerter i hofte og lænd.

Forskningen fremhævede også de yderligere komplikationer, der kan opstå ved hoftedysplasi, hvor hofteskålen er for lav. I sådanne tilfælde kan patienter kræve en total hofteudskiftning eller en peri-acetabulær osteotomi (PAO), som involverer kirurgisk at brække bækkenet og omorientere hofteskålen.

Imidlertid viste undersøgelsen, at Mr. Patrick Cartons avancerede kirurgiske behandling på UPMC Whitfield giver en mindre invasiv mulighed. Denne teknik involverer fjernelse af den problematiske knogle og reparation af ledvævet, samtidig med at hoftestabiliteten bevares.

Undersøgelsens resultater, præsenteret af Dr. Karen Mullins på British Association for Sport and Exercise Medicine (BASEM) konference i Manchester, demonstrerede effektiviteten af ​​denne procedure. Efter 10 år havde 90 % af de patienter, der blev opereret, ikke behov for total hofteudskiftning eller PAO. Patienterne rapporterede også betydelige forbedringer i smerte og hverdagsaktiviteter, samt en høj grad af tilfredshed med deres resultater.

Mr. Carton understregede vigtigheden af ​​disse resultater ved at tilbyde patienter og atleter ikke-invasive alternativer til større hofteoperationer. Han forklarede, at hoftekonserveringsteknikker har vist sig at være vellykkede til behandling af forskellige hoftesygdomme, herunder hofteledsgigt.

Som konklusion har denne forskning om hoftekirurgi vist den positive virkning af nøglehulskirurgi i forhold til at håndtere kroniske hofteskader. Resultaterne giver et lovende alternativ til mere invasive procedurer, såsom total hofteudskiftning, og tilbyder patienter forbedret smertelindring og funktionelle resultater.

kilder:

– Dr. Karen Mullins, Dr. David Filan, Mr. Patrick Carton