Satellit, der ser på vand, fanger det varme hav ud for Californiens kyst

Et samarbejde mellem NASA og det franske rumagentur, CNES, har udviklet satellitmissionen Surface Water and Ocean Topography (SWOT), som er i stand til at måle havtræk, inklusive El Niño, med hidtil usete detaljer. Satellittens Ka-band Radar Interferometer (KaRIn) instrument har evnen til at måle havoverfladehøjder tæt på kystlinjer, hvilket giver værdifuld information til forskere og prognosefolk.

El Niño, et periodisk klimafænomen, er karakteriseret ved højere havniveauer og varmere havtemperaturer langs den vestlige kyst af Amerika. Det varme havvand fra udviklingen El Niño flytter sig nordpå langs de østlige Stillehavets kyster og interagerer med en vedvarende marin hedebølge. Disse varme vand har for nylig påvirket udviklingen af ​​orkanen Hilary.

SWOT-satellittens visualisering af havoverfladehøjder ud for den amerikanske vestkyst i august viser højere end gennemsnittet højder i rødt og orange, hvilket indikerer varmere vand og lavere end gennemsnittet højder i blåt og grønt. Havniveauet har en tendens til at være højere på steder med varmere vand, da vandet udvider sig, når det opvarmes.

Målingerne foretaget af SWOT-satellitmissionen giver omfattende udsigter over planetens oceaner og ferskvandssøer og floder. De data, der indsamles af SWOT, vil være uvurderlige for forskere og prognosemænd, når de skal studere udviklingen og fremskridtene af fænomener som El Niño. I september-udsigterne forudsagde US National Oceanic and Atmospheric Administration en stærk El Niño for den kommende vinter, med en chance på mere end 70 %.

El Niño er også forbundet med svækkelsen af ​​ækvatorial passatvinde og kan bringe køligere, vådere forhold til det sydvestlige USA og tørke til lande i det vestlige Stillehav, såsom Indonesien og Australien.

