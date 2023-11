Nyt indblik i atmosfæren på Exoplanet WASP-107b

By

En bemærkelsesværdig exoplanet ved navn WASP-107b har fanget astronomers opmærksomhed verden over. Beliggende nær en stjerne, der er lidt mindre massiv og køligere end vores sol, er denne gasformige exoplanet større i størrelse end Neptun og næsten sammenlignelig i masse.

En gruppe europæiske astronomer, herunder forskere fra Institut for Astronomi ved KU Leuven, brugte det midt-infrarøde instrument (MIRI) ombord på James Webb Space Telescope (JWST) til at undersøge atmosfæren i WASP-107b. Deres resultater giver fængslende ny indsigt i denne spændende exoplanets kemi og adfærd.

I modsætning til forventningerne opdagede astronomerne et fravær af metan, en drivhusgas, der almindeligvis findes i mange exoplaneter. Dette fravær giver fristende spor om bevægelsen af ​​termisk energi i planetens atmosfære, hvilket tyder på, at interiøret kan være varmt.

Lige så overraskende var tilstedeværelsen af ​​svovldioxid, som er ansvarlig for lugten af ​​brændende tændstikker. Tidligere modeller havde ikke forudsagt akkumulering af svovldioxid i planetens atmosfære på grund af dens koldere natur. Imidlertid tillader WASP-107bs fluffy sammensætning fotoner, på trods af deres knaphed, at trænge dybt ind i atmosfæren.

Desuden identificerede forskerne eksistensen af ​​vanddamp og silikatsandskyer i planetens dynamiske atmosfære. Skyerne, der består af bittesmå silikatpartikler, der ligner jordisk sand, blokerer en del af den tilstedeværende svovldioxid og vanddamp. Dette markerer det første tilfælde, hvor den kemiske sammensætning af exoplanetskyer er blevet utvetydigt bestemt.

Hovedforfatter prof. Leen Decin fra KU Leuven udtrykte begejstring over JWST's evne til at revolutionere karakterisering af exoplaneter. Denne afgørende opdagelse omformer vores forståelse af planetarisk dannelse og evolution og kaster lys over vores eget solsystem.

Dr. Michiel Min, en anden hovedforfatter, fremhævede forekomsten af ​​sandregndråber, der fordamper i dybere, varmere lag, med resulterende silikatdamp transporteret tilbage til dannelse af nye silikatskyer. Denne kontinuerlige cyklus af sublimering og kondensering er ansvarlig for den vedvarende tilstedeværelse af sandskyer i WASP-107bs atmosfære, beslægtet med Jordens vanddamp- og skycyklus.

Den banebrydende indsigt opnået ved at studere WASP-107b ved hjælp af JWST demonstrerer det enorme potentiale ved dyb atmosfærisk karakterisering af exoplaneter. Som hovedforfatter Dr. Achrène Dyrek fra CEA Paris bemærker, afslører James Webb-rumteleskopet nye verdener, som ikke har nogen pendant i vores solsystem.

FAQ:

Q: Hvad er betydningen af ​​WASP-107b?

A: WASP-107b er en unik exoplanet, der giver værdifuld indsigt i planetarisk dannelse og adfærd.

Q: Hvad opdagede astronomer om WASP-107b?

A: Astronomer fandt vanddamp, svovldioxid og silikatsandskyer i planetens atmosfære, men ingen metan.

Q: Hvordan udfordrer opdagelsen af ​​svovldioxid tidligere modeller?

A: Tidligere modeller havde forudsagt, at svovldioxid ikke ville akkumulere i WASP-107bs atmosfære på grund af dens koldere natur, men dens luftige sammensætning tillader højenergifotoner at trænge dybt ind.

Q: Hvad er bemærkelsesværdigt ved skyerne på WASP-107b?

A: Skyerne består af bittesmå silikatpartikler, der ligner sand på Jorden, og deres kemiske sammensætning kan bestemmes endeligt, det første for exoplaneter.

Q: Hvad antyder undersøgelsen om det indre af WASP-107b?

A: Fraværet af metan og bevægelsen af ​​termisk energi tyder på, at planetens indre kan være varmt.