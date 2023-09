Frigide områder på månen yngre og indeholder mindre vandis end tidligere antaget

Ifølge ny forskning er frigide områder på månen, kendt som permanent skyggede områder (PSR'er), yngre end de kratere, de bor i, og de rummer sandsynligvis mindre vandis end tidligere antaget. PSR'er er af stor interesse for fremtidige månelandingsmissioner, da de anses for at være rigelige reservoirer af vandis, der kan udnyttes af astronauter til livsunderstøttende systemer og generere raketbrændstof.

Den nye undersøgelse afslører, at PSR'er højst er 3.4 milliarder år gamle, hvilket indikerer, at de er yngre end de 4 milliarder år gamle kratere, hvori de findes. Dette tyder på, at de nuværende estimater af vandisaflejringer på månen skal revideres nedad.

Forskerne, ledet af Norbert Schörghofer fra Planetary Science Institute i Arizona, udførte simuleringer for at spore månens udvikling fra dens dannelse for 4.5 milliarder år siden. Disse simuleringer viste, at månen oplevede en større reorientering i sin spinakse for omkring 4.1 milliarder år siden, hvilket resulterede i dannelsen af ​​PSR'er nær nord- og sydpolen. De høje skævheder på det tidspunkt ville dog have ført til tab af alle isaflejringer.

Som følge heraf er mængden af ​​frosset vand skjult i disse PSR'er sandsynligvis mindre end tidligere anslået. Forskere er særligt interesserede i månens sydlige polarområde, hvor de mener, at der er masser af flygtige stoffer, herunder brugbart vand.

Fremtidige månemissioner, såsom Indiens Chandrayaan-3 robot-lander-rover-duo, har til formål at udforske månens sydpol og søge efter spor af frosset vand. Resultaterne fra disse missioner vil bidrage til vores forståelse af vandressourcerne på månen.

Som konklusion understreger denne nye undersøgelse behovet for at revurdere vores estimater af vandisaflejringer på månens permanent skyggede områder. Resultaterne kaster lys over disse områders geologiske historie og har konsekvenser for fremtidige udforskninger og udnyttelse af månens ressourcer.

Kilde: Paper offentliggjort i Science den 13. september 2021.