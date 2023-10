SpaceX's Falcon Heavy Rocket er indstillet til at lancere NASA's Psyche Asteroid Mission

SpaceX's Falcon Heavy-raket skal efter planen opsende NASAs Psyche-asteroidemission i dag, hvis vejret tillader det. Opsendelsen er sat til at finde sted ved NASAs Kennedy Space Center i Florida kl. 10:19 EDT. Der er dog 40 % chance for ugunstige vejrforhold på Space Coast, hvilket kan påvirke opsendelsen.

Hvis opsendelsen går som planlagt, vil Falcon Heavys to sideboostere vende tilbage til Jorden for en landing på Cape Canaveral Space Force Station. Dette vil markere den fjerde lancering og landing for hver booster. Den centrale kernebooster vil på den anden side blive brugt for første og eneste gang og vil blive kasseret i Atlanterhavet.

Efter afgang vil Falcon Heavy's øverste trin bære Psyche-rumfartøjet til rummet og udsende det cirka 62.5 minutter efter opsendelsen. Rumfartøjet vil derefter påbegynde en dyb-rumrejse til Psyche, en metallisk asteroide i hovedasteroidebæltet mellem Mars og Jupiter. Forskere mener, at Psyche kan være den blottede kerne af en gammel protoplanet, der tilbyder en unik mulighed for udforskning.

Efter at have nået sit mål i 2029, vil Psyche studere asteroiden fra kredsløb i omkring to år. Denne mission har betydelige implikationer for vores forståelse af planetarisk dannelse og sammensætningen af ​​himmellegemer.

Hvis dagens opsendelse ikke lykkes på grund af vejrliget eller tekniske problemer, har SpaceX og NASA flere daglige opsendelsesmuligheder indtil den 25. oktober til at gøre et nyt forsøg.

Falcon Heavy, der i øjeblikket er den næststørste raket i drift, har en succesfuld track record med syv flyvninger til dato. Dette vil dog markere rakettens første mission for NASA.

kilder:

– NASA

– SpaceX