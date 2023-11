Sjældne optagelser fanger mødet med unge havsolfisk ud for British Columbias kyst

En dykker havde for nylig den utrolige mulighed for at fange sjældne optagelser af to unge havsolfisk (Mola mola), der svømmede sammen i det smaragdgrønne vand ud for British Columbias kyst, Canada. Videoen, taget af borgerforskeren Timothy Manuelides, viser den unge solfisk sammen med en skole af enkestenfisk og gulhalestensfisk.

Selvom eksperter har begrænset viden om de tidlige stadier af solfiskens liv, var de i stand til at identificere disse særlige individer som unge havsolfisk baseret på deres kantede maver og mindre størrelse. Marinebiolog Marianne Nyegaard, specialist i havsolfisk, bekræftede deres identifikation i et Facebook-opslag, hvor hun understregede deres "babyness".

Disse unge solfisk målte cirka 24 tommer (60 centimeter) i diameter og var omkring fem gange mindre end voksne solfisk, men betydeligt større end deres nyfødte størrelse på kun 0.1 tommer (2.5 millimeter). Normalt er lidt kendt om solfiskens tidlige liv, og for at identificere deres larver nøjagtigt, er DNA-sekventering påkrævet.

I modsætning til almindelige misforståelser fremhæver videoen, at solfisk er i stand til at svømme hurtigere, end mange antager. Forskerne bemærkede i Facebook-opslaget, at solfisk ofte fejlagtigt opfattes som langsomme på grund af deres "solende" adfærd ved havoverfladen, hvor de soler sig i varmt lys efter at have tilbragt tid i koldere dybder. De kan dog svømme hurtigt, når det er nødvendigt.

Ocean solfisk, også kendt som mola, får deres navn fra deres runde, flade form, der minder om en møllesten. Disse fængslende væsner kan nå enorme størrelser som voksne og vokse op til 10 fod (3 meter) i diameter. Solfisk bebor en række oceaner verden over, fra tropiske farvande til tempererede hav, og har en tendens til at bruge deres tid mellem overfladen og dybder på omkring 660 fod (200 meter).

Det er værd at bemærke, at videooptagelserne og yderligere forskningsindsats bidrager til den igangværende undersøgelse af Mola-arter ud for Nordamerikas vestkyst. Dr. Marianne Nyegaard, lederen af ​​Ocean Sunfish Research, har identificeret disse fisk som højst sandsynligt ung Mola mola, og adskiller dem fra de andre arter, der findes i disse farvande, Mola tecta (Hoodwinker Sunfish).

