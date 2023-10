NASA's OSIRIS-REx vender tilbage til Jorden med en sjælden asteroideprøve

NASAs OSIRIS-REx-mission er med succes vendt tilbage til Jorden med sin sjældne asteroideprøve. Rumfartøjet indsamlede prøven af ​​asteroiden Bennu i oktober 2020 og har været spændt ventet på dens levering til Jorden for yderligere analyse.

Prøve-returkapslen blev frigivet fra Bennu den 24. september efter en to-årig rejse. Rumfartøjets kameraer optog frigivelsen og viste kapslen og dens sjældne last på vej mod Jorden. Kapslen kom ind i Jordens atmosfære med en hastighed på 44,500 km/t (27,650 mph) og udsatte faldskærme for at reducere dens hastighed. Den landede sikkert med en reduceret hastighed på 18 km/t (11 mph).

Missionen var ikke uden udfordringer. Kapslen udsatte oprindeligt en drogue-skakt for at sænke dens hastighed, før den udsatte landingsskakten. Missionsholdet var ængstelige, da de ikke fik øjeblikkelig bekræftelse på, at drogue-skakten var udløst. Men da de endelig hørte, at hovedskakten var installeret korrekt, var der et lettelsens suk og overvældende følelser blandt teammedlemmerne.

Tilbagekomsten af ​​prøven fra asteroiden Bennu er vigtig for videnskabsmænd. Bennu er en kulholdig asteroide, den mest almindelige type, og indeholder flygtige is, der kan give indsigt i dannelsen af ​​solsystemet. Forskere håber, at prøven fra Bennu vil indeholde flygtige stoffer, organiske forbindelser og uberørt kulstof fra det tidlige solsystem.

Prøverne vil blive distribueret til forskellige forskere rundt om i verden. Nogle vil blive analyseret ved NASAs Astromaterials Research and Exploration Science Directorate ved Johnson Space Center, mens andre vil blive sendt til Japans Extraterrestrial Sample Curation Center. Disse prøver vil kaste lys over det tidlige solsystem og livets oprindelse.

Forskere vil bruge år på at studere prøverne fra Bennu for at besvare vigtige spørgsmål om livets oprindelse, solsystemets historie, og hvordan prøven har ændret sig, siden den blev indsamlet af OSIRIS-REx. Den vellykkede returnering af prøven markerer en vigtig milepæl for missionen og giver holdet en følelse af præstation og tilfredshed.

Kilder: NASA