NASAs Moon Rover-prototype fuldfører måneforhindringsbanen

NASAs nye moon rover-prototype, VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover), har med succes gennemført en forhindringsbane, der simulerer det barske terræn på månens overflade. Roveren skal sendes til månens sydpol i november 2024 ombord på en SpaceX Falcon Heavy raket.

For at teste VIPERs mobilitet skabte ingeniører ved NASAs Glenn Research Center i Cleveland et simuleret månemiljø med store sten, stejle skråninger og dybe kratere. Roveren vil lande på Mons Mouton, et bjerg nær månens sydpol, og vil få til opgave at karakterisere månemiljøet for det fremtidige udvælgelse af landingssted for Artemis-programmet i løbet af sin cirka 100-dages mission.

NASA delte en video af roverens seneste mobilitetstest, der demonstrerer dens evne til at overvinde potentielle udfordringer, den vil møde på månens overflade. Testene omfattede manøvrering gennem stejle skråninger, krydsning af kratere og navigation af kviksandslignende jord. Den vellykkede gennemførelse af disse test indikerer, at VIPER er godt rustet til at udforske månens barske terræn.

Som en del af NASAs Artemis-program, som har til formål at etablere en permanent månebosættelse, vil VIPER spille en afgørende rolle i at identificere steder, hvor vand og andre ressourcer kan udvindes for at understøtte langvarige ophold på månen. Derudover søger VIPER-missionen at afdække oprindelsen af ​​frosset vand og andre flygtige stoffer på månen, deres bevarelse over milliarder af år og deres flugt fra månens jord.

Ingeniører ved NASAs Johnson Space Center i Houston har også testet VIPERs sidste videnskabelige instrument, Regolith Ice Drill for Exploring New Terrain (TRIDENT). TRIDENT er et roterende slagbor, der vil blive brugt til at hente jordstiklinger fra op til tre fod under månens overflade. Dette instrument vil give værdifulde data om månejordens styrke, kompakthed og temperatur.

Den vellykkede gennemførelse af VIPERs mobilitetstest og integrationen af ​​dets endelige videnskabelige instrument bringer NASA et skridt tættere på at låse op for mysterierne om månens sydpol og bane vejen for fremtidig måneudforskning.

kilder:

– NASAs VIPER månerover øver sig i at forlade sin månelander (video)

– NASA/Ames Research Center

– NASA/Glenn Research Center

– NASA/Robert Markowitz

– NASA embedsmænd