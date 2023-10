Lake Taupō, den største ferskvandssø i Oceanien, ligger i centrum af New Zealands nordø. Denne massive vandmasse er faktisk en calderasø, der besætter en kedellignende fordybning, der blev dannet efter et vulkanudbrud førte til tømning af et magmakammer.

Supervulkanen Taupō har en historie med voldsomme udbrud. Det seneste superudbrud, kendt som Ōruanui-superuptionen, fandt sted for cirka 25,500 år siden. Det dækkede hele Nordøen i tykke lag af aske og magmatiske klipper. For over 2,000 år siden brød vulkanen ud igen, hvilket resulterede i New Zealands største kendte udbrud.

At bestemme den nøjagtige dato for dette udbrud har været en udfordring for videnskabsmænd. En nylig undersøgelse ledet af Stephen Piva, en ph.d. kandidat ved Te Herenga Waka—Victoria University of Wellington, har afsløret afgørende beviser, der peger på, at udbruddet fandt sted i sensommeren/det tidlige efterår i år 232.

Piva og hans team opdagede syv unikke vulkanske glasskår begravet dybt inde i en iskerne opnået fra Roosevelt Island Climate Evolution (RICE) i Vestantarktis. Gennem geokemisk analyse bekræftede forskerne, at disse skår var forbundet med Taupō-udbruddet. Tilstedeværelsen af ​​disse skår i Antarktis, over 5,000 kilometer væk, er et vidnesbyrd om udbruddets enorme kraft.

Undersøgelsens resultater giver et dobbelt fingeraftryk af Taupō-vulkanen som udbruddets kilde. Denne bekræftelse giver forskere mulighed for yderligere at studere de potentielle globale virkninger af udbruddet på atmosfæren og klimaet og kaste lys over vulkanens udbrudshistorie og adfærd.

Taupō-supervulkanen anses stadig for at være aktiv, hvilket gør undersøgelsen af ​​dens tidligere udbrud og potentielle fremtidige aktivitet af stor betydning.

Titel: Taupō-udbruddet af 232 endelig dateret: Nye beviser fundet i antarktisk is

Kilde: Scientific Reports (2023)

Definitioner:

– Caldera-søen: en stor sø dannet i det deprimerede område efterladt af sammenbruddet af land efter et vulkanudbrud

– Supervulkan: en vulkan, der er i stand til at frembringe et udbrud med udstødning større end 1,000 kubikkilometer

– Supereruption: et ekstremt stort vulkanudbrud, der frigiver mindst 1,000 kubikkilometer vulkanske materialer

– Geokemi: studiet af den kemiske sammensætning af bjergarter og mineraler og hvordan de interagerer med hinanden

– Magma: smeltet sten under jordens overflade

– Iskerne: en cylindrisk prøve af is boret fra en gletsjer eller indlandsis, brugt til at studere tidligere klima og atmosfæriske forhold.