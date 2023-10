Solformørkelsen "Ring of Fire" fængsler millioner af jordboer

Millioner af mennesker rundt om i verden blev fascineret af den nylige "ring af ild" solformørkelse. Men mens de fleste af os så formørkelsen fra Jorden, gav en kraftig amerikansk vejrsatellit et andet perspektiv fra rummet. National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAA) GOES-East-satellit fangede månens dominerende formørkelsesskygge, der passerede over planeten fra en afstand af 22,300 miles over.

Solformørkelser opstår, når månen passerer mellem solen og Jorden og kaster en skygge på vores planets overflade. Den nylige formørkelse var en "ringformet solformørkelse", hvor månen er placeret længere væk fra Jorden. Dette får månen til at se mindre ud og ikke helt dække solen. I stedet skaber det en smuk "ring af ild"-effekt, der efterlader et tyndt omrids af vores stjerne synligt.

For dem, der ikke var i den direkte vej til formørkelsen, var det stadig muligt at overvære en delvis formørkelse ved at bruge godkendte solbriller. Den næste totale solformørkelse i USA og Nordamerika vil dog finde sted den 8. april 2024. Indtil da vil den næste ringformede formørkelse over USA først ske den 21. juni 2039.

Både totale og ringformede solformørkelser er særlige begivenheder, der genererer en masse astronomisk spænding. De er relativt sjældne, hvilket gør dem meget ventede. Så når den næste formørkelse sker, så sørg for at nyde showet.

kilder:

– National Weather Service Tampa Bay-kontor

– NASA