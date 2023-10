Massive Stars endelige udvikling afsløret gennem Supernova-observationer

Et forskerhold ledet af Dr. ZHANG Jujia fra Yunnan Observatories of the Chinese Academy of Sciences og prof. WANG Xiaofeng fra Tsinghua University har gjort et gennembrud i forståelsen af ​​de sidste stadier af massive stjerner gennem deres observationer af supernovaen SN 2023ixf i det nærliggende område. galaksen Messier 101.

Type II supernovaer er den mest almindelige type stjerneeksplosioner i universet, men de processer, der fører til deres kerne-kollapstilstand, har været svære at bestemme. Ved at studere eksplosionen en gang i livet af SN 2023ixf har holdet opdaget vital information om de massetabsmekanismer, der er involveret i udviklingen af ​​disse enorme, brintrige stamstjerner.

Et væsentligt aspekt af deres fund er estimeringen af ​​den masse, der tvinges ud af stjernen ved slutningen af ​​dens levetid. Dette kaster lys over stjernens endelige udvikling og giver værdifulde data til at forstå den overordnede proces.

Holdet brugte de blinkede spektre, som er de første lyssignaler fra supernovaeksplosionerne forårsaget af ioniseringen af ​​det cirkumstellare materiale (CSM)/stjernevinden. Ved at fange disse spektre var de i stand til at etablere en forbindelse mellem eksplosionerne af Type II supernovaer og den sene udvikling af massive stjerner.

Den nylige eksplosion af SN 2023ixf gav en unik mulighed for at studere dette vedvarende problem. Ved at indsamle flashspektre med høj kadence inden for 1-5 dage efter eksplosionen var forskerne i stand til at begrænse parametrene for det cirkumstellare materiale, der omgiver supernovaen.

Baseret på deres observationer havde stamfaderen til SN 2023ixf sandsynligvis en massetabsrate på 6 x 10-4 M yr-1 i de sidste 2-3 år før eksplosionen. De fandt også tegn på en kompakt CSM-skal dannet af det omgivende materiale, der bevægede sig med en hastighed på 55 km s-1 inden for en radius på mindre end 7 x 1014 cm fra stamfaderen.

Ud fra data indsamlet for cirka 20 år siden blev det foreslået, at stamfaderen til SN 2023ixf kan være gået over fra en rød superkæmpe til en kortvarig gul hypergigant lige før eksplosionen. Den høje massetabsrate og relativt høje vindhastighed understøtter denne hypotese.

Den igangværende observation og undersøgelse af SN 2023ixf forventes at blive en milepæl i Type II-supernovaernes historie og vil bidrage til at afsløre skæbnen for massive stjerner inden for masseområdet på 10 til 20 solmasser.

kilde:

Jujia Zhang, Han Lin, Xiaofeng Wang et al. "Circumstellært materiale slynget voldsomt ud af en massiv stjerne umiddelbart før dens død." Videnskabsbulletin.