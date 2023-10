Forbløffende udsigt over ringformet solformørkelse optaget af GOES-16 satellit

National Oceanic and Atmospheric Administrations (NOAA) Geostationary Operational Environmental Satellite-16 (GOES-16), også kendt som GOES-East, gav et fantastisk glimt af den ringformede solformørkelse fra rummet. Som en del af den avancerede GOES-R-serie spiller denne satellit en afgørende rolle i at indsamle data om forskellige atmosfæriske, hydrologiske, oceaniske, klimatiske, sol- og rumfænomener.

En ringformet solformørkelse opstår, når Månen kommer mellem Solen og Jorden, men er placeret ved eller tæt på dets fjerneste punkt fra Jorden. Følgelig ser Månen mindre ud end Solen, hvilket resulterer i en fascinerende effekt kendt som "ildringen".

Den nylige formørkelse sporede en sti fra det nordvestlige Stillehav i USA, der krydsede Californien, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico og Texas. Den fortsatte sin rejse på tværs af dele af Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua, Panama, Colombia og Brasilien, før den afsluttede ved solnedgang i Atlanterhavet.

Ved at bruge billeder med høj rumlig og tidsmæssig opløsning tog GOES-16 bemærkelsesværdige billeder af Månens skygge, der bevægede sig hen over det vestlige USA. Dette fængslende skue var synligt fra Oregon til Texas, hvilket gav mulighed for en detaljeret observation af den sjældne ringformede solformørkelse.

Den forbløffende visuelle visning tjener som optakt til den kommende totale solformørkelse, der er planlagt til at finde sted om seks måneder. Den 8. april 2024 vil Månen indtage den perfekte afstand fra Jorden til helt at dække Solen, hvilket skaber et betagende himmelfænomen. Denne begivenhed vil feje over Mexico, den østlige halvdel af USA og Canada og fængsle seerne med sin ærefrygtindgydende skønhed.

