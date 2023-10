NASAs OSIRIS-REx-rumfartøj dropper asteroideprøver og begynder næste mission

OSIRIS-REx-rumfartøjet har med succes leveret sin dyrebare last af sten- og støvprøver fra asteroiden Bennu til Jordens ørken i Utah. Da det sagde farvel til prøverne, fangede rumfartøjet et billede af returkapslen, da det var på vej til en anden asteroide. NASA har frigivet en sort-hvid sekvens af kapslens nedstigning gennem Jordens atmosfære, taget af TAGCAMS's NavCam 1 lige efter dens frigivelse fra rumfartøjet.

Sekvensen af ​​billeder, som er behandlet af NASA, fremhæver detaljerne i kapslen og dens frigivelsessky, mens den minimerer udsigten til Jorden og det spredte sollys. På et billede taget lige før dets frigivelse, kan prøve-returkapslen stadig ses fastgjort til rumfartøjets instrumentdæk. Men på et efterfølgende billede fremstår kapslen fuldstændig forkullet fra sin rejse gennem Jordens atmosfære, hvilket indikerer en vellykket faldskærmsassisteret landing.

OSIRIS-REx-missionen startede i 2016 og nåede asteroiden Bennu i 2018. Efter at have brugt to år på at observere rumklippen og indsamle en prøve fra dens overflade i oktober 2020, sagde rumfartøjet farvel til Bennu og begyndte sin rejse tilbage til Jorden. Den nylige adskillelse af prøvebeholderen har afsløret en uventet overflod af affald fra Bennu, hvilket tyder på, at OSIRIS-REx indsamlede mere end oprindeligt forventet.

Mens prøverne analyseres af videnskabsmænd, er rumfartøjet selv allerede i gang med sin næste mission. Det er nu sat til at udforske asteroiden Apophis, hvilket fører til omdøbningen af ​​missionen til OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer). Denne fortsatte udforskning af asteroider vil give værdifuld indsigt i disse himmellegemers oprindelse og sammensætning, hvilket fremmer vores forståelse af solsystemet.

kilder:

– NASA/Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

– NASA/Keegan Barber