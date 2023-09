NASAs Perseverance rover genererer ilt på Mars

NASA's Perseverance rover-mission har opnået en stor milepæl ved med succes at generere ilt på overfladen af ​​Mars. Roveren var afhængig af Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization Experiment (MOXIE) for at omdanne den kuldioxidrige Mars-atmosfære til åndbar ilt. Dette gennembrud har betydelige konsekvenser for fremtidige bemandede missioner til Den Røde Planet.

MOXIE, et lille instrument ombord på Perseverance-roveren, fungerer i det væsentlige som et pilotanlæg til at producere ilt. Det bruger en proces kaldet fastoxidelektrolyse til at adskille oxygenatomer fra kuldioxidmolekyler. Kuldioxiden tages fra Mars atmosfære, og derefter skabes ilten gennem en opvarmet proces.

Den vellykkede generering af ilt på Mars er et afgørende skridt i retning af at etablere en bæredygtig menneskelig tilstedeværelse på planeten. Ilt er ikke kun afgørende for, at astronauter kan trække vejret, men det er også en vigtig komponent i drivmidlet til raketter. At være i stand til at producere ilt ved hjælp af ressourcer, der er tilgængelige på Mars, betyder, at fremtidige missioner kan stole mindre på forsyninger fra Jorden, hvilket gør dem mere uafhængige og omkostningseffektive.

MOXIE er dog i øjeblikket kun designet til at producere små mængder ilt som et proof-of-concept. Den er i stand til at producere omkring 10 gram ilt i timen, hvilket svarer til cirka 10 minutters åndbar ilt for en astronaut. Opskalering af teknologien for at imødekomme iltbehovet for en bemandet mission vil kræve yderligere udvikling og forfining.

Den vellykkede demonstration af MOXIE's evner på Mars bringer os et skridt tættere på menneskelig udforskning af den røde planet. Denne milepælspræstation validerer ikke kun gennemførligheden af ​​at producere ilt på Mars, men åbner også muligheder for andre in-situ ressourceudnyttelseseksperimenter, der kan understøtte fremtidige koloniseringsbestræbelser.

