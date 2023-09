Forskere har opdaget et bekymrende niveau af antibiotikaresistens i bakterier fra krigssårede patienter i Ukraine. Undersøgelsen, udført af Lunds Universitet i Sverige i samarbejde med ukrainske mikrobiologer, fandt hidtil usete resistensniveauer, især i Klebsiella pneumoniae-bakterien. Dette har rejst behovet for international støtte til at imødegå denne alvorlige bekymring.

Undersøgelsen, offentliggjort i The Lancet Infectious Diseases, analyserede bakteriel resistens hos patienter, der blev såret i krigen og behandlet på hospitaler. Resultaterne afslørede, at mange patienter havde bakterier med bemærkelsesværdigt høje niveauer af resistens. Professor Kristian Riesbeck, ekspert i klinisk bakteriologi ved Lunds Universitet, udtrykte sin overraskelse over at støde på bakterier med så høje niveauer af resistens. Han understregede, at situationen haster og behovet for bistand i Ukraine.

Krigen forårsagede ikke kun enorme menneskelige lidelser, men førte også til en kamp mod resistente bakterier. De overvældende afdelinger og ødelagt infrastruktur på hospitaler bidrog til, at patienter fik infektioner under deres behandling. Der blev indsamlet prøver fra 141 krigsofre, herunder voksne med skader og spædbørn med lungebetændelse. Resultaterne viste, at adskillige gramnegative bakterier udviste resistens over for almindeligt anvendte antibiotika, inklusive dem, der endnu ikke er tilgængelige på markedet. Derudover indeholdt næsten 10 % af prøverne bakterier, der var resistente over for colistin, endda betragtet som "sidste udvej"-antibiotikum.

Kristian Riesbeck udtrykte bekymring over den resistens, som Klebsiella pneumoniae-bakterier udviser, som kan forårsage sygdom selv hos mennesker med et sundt immunsystem. Han påpegede, at omfanget af resistens observeret i denne undersøgelse overgår alt, der er set før, med 6 % af prøverne, der indeholder bakterier, der er resistente over for alle testede antibiotika. Riesbeck understregede vigtigheden af ​​at hjælpe Ukraine med at håndtere denne igangværende situation for at forhindre yderligere spredning af resistente bakterier og beskytte hele den europæiske region.

Reference:

– “Højt multiresistente gramnegative bakterielle infektioner hos krigsofre i Ukraine, 2022” – Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Be Fomina, Erik, Vira Matbyuschek, Erik og Kristian Riesbeck – The Lancet Infectious Diseases.