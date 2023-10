Gør dig klar til Orionids Meteor Shower

Amatørastronomer i Ontario venter spændt på toppen af ​​Orionids meteorregn denne weekend. Med op til 20 meteorer i timen, inklusive lyse ildkugler, står det til at blive en spektakulær begivenhed. Meteorregnen er produceret af støvkorn fra kometen Halley og er synlig årligt i oktober og november. I år forventes det dog at nå sit højdepunkt i løbet af natten 21. oktober til 22. oktober.

For at få et glimt af meteorregnen anbefales det at begynde at kigge omkring kl. 10 lørdag, når stjernebilledet Orion rydder den østlige horisont. Månen kan hindre sigtbarheden, men hvis du er villig til at blive sent oppe, vil det give bedre visningsforhold at vente til månen går ned omkring kl. 30:1 søndag morgen.

Selvom Orionids meteorregn betragtes som gennemsnitlig, lover den stadig fængslende billeder. Gary Boyle, også kendt som Backyard Astronomer, antyder, at der kan være nogle lyse ildkugler, der kan være ret spektakulære, selv med månen på himlen.

For dem, der er interesseret i at tage billeder af meteorregn, er det vigtigt at finde et mørkt sted væk fra byens lys. Opsætning af et DSLR-kamera på et stativ med en kabeludløser og brug af en eksponering på 20 til 30 sekunder vil øge chancerne for at fange noget i dit synsfelt.

Udover meteorregnen vil stjernekiggere også have mulighed for at se planeterne Saturn, Jupiter og Venus samt vinterens Mælkevej. Brug af iPhone-stjernekiggerappen Sky Guide kan hjælpe med at bekræfte, hvad du ser.

Hvis du nyder koldere vejr, er Geminids meteorregn en anden begivenhed at se frem til. Udstrålende fra stjernebilledet Tvillingerne vil den toppe om aftenen den 14. december til den 15. december. Geminidernes meteorregn forventes at være endnu bedre end Orioniderne, med langsommere meteorer, der har større chance for at producere klare ildkugler.

For flere ressourcer og information om astronomi, besøg Gary Boyles hjemmeside, wondersofastronomy.com. Boyle, der bor i South Mountain, Ontario, kører i øjeblikket en crowdfunding-kampagne for et nyt observatorium.

