Den unikke rolle af vertebrale stamceller i tumormetastaser til rygsøjlen

Forskere ved Weill Cornell Medicine har opdaget, at hvirvelknogler, som udgør rygsøjlen, er afledt af en særskilt type stamceller, der fremmer tumormetastaser. Gennem brugen af ​​knoglelignende "organoider" skabt af vertebrale stamceller identificerede forskerne et protein kaldet MFGE8, der spiller en væsentlig rolle i tumorers tendens til at sprede sig til rygsøjlen i stedet for andre knogler. Dette fund kaster lys over rygsygdomme og hjælper med at forklare, hvorfor solide tumorer ofte metastaserer til rygsøjlen.

Skeletstamceller, som giver anledning til knogler og brusk, blev isoleret fra mus baseret på overfladeproteinmarkører. Genaktivitetsanalyse afslørede, at skeletstamceller fra forskellige knogler udviste forskellige genekspressionsmønstre. Forskerne identificerede derefter et specifikt sæt markører for vertebrale stamceller og bekræftede deres rolle i spinal knogledannelse gennem yderligere eksperimenter.

Tidligere teorier antydede, at tumorers præference for metastasering til rygsøjlen, kendt som "spinal tropisme", var forbundet med blodgennemstrømningsmønstre. Forskerne fandt dog bevis for, at vertebrale stamceller kan være ansvarlige for dette fænomen. Indledende såning af metastatiske tumorceller forekom overvejende i områder, hvor vertebrale stamceller og deres afkomsceller er lokaliseret.

Holdet observerede, at fjernelse af vertebrale stamceller eliminerede forskellen i metastasehastigheder mellem rygsøjlen og lange knogler. De opdagede endvidere, at MFGE8, et protein, der udskilles i højere mængder af vertebrale stamceller sammenlignet med lange knoglestamceller, er en væsentlig bidragyder til spinal tropisme. For at validere disse resultater hos mennesker arbejdede forskerne med efterforskere på Hospital for Special Surgery for at identificere de menneskelige modstykker til musehvirvelstamceller.

Forskerne er nu fokuseret på at finde måder at blokere MFGE8 for at reducere risikoen for spinal metastaser hos cancerpatienter. Derudover har deres undersøgelse af de unikke egenskaber af vertebrale stamceller til formål at give indsigt i rygsygdomme.

Kilde: Nature, Weill Cornell Medicine, Hospital for Special Surgery