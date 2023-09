NASAs VERITAS-mission forbereder sig på at studere Venus fra orbit

NASA's VERITAS-mission (Venus Emissivity, Radio science, InSAR, Topography, And Spectroscopy) skal lanceres inden for et årti for at undersøge Venus' overflade fra kredsløb. Forskere mener, at undersøgelse af Venus' overflade kan give værdifuld indsigt i klippeplaneters beboelighed og udvikling. For at forberede sig til denne mission gennemførte det internationale VERITAS videnskabshold for nylig en to-ugers kampagne i Island, hvor de brugte de vulkanske landskaber som en Venus-analog.

Island blev valgt som stand-in for Venus på grund af dets geologiske ligheder. Både Island og Venus har vulkansk aktivitet, og at studere det vulkanske terræn i Island kan hjælpe VERITAS-holdet med at forstå, hvad rumfartøjets radar vil observere på Venus. Under kampagnen studerede holdet vulkanske aflejringer, lavafelter og aktive vulkanske områder i Island, der ligner Venus' overflade. De indsamlede stenprøver og udførte målinger for at studere overfladeruheden og andre egenskaber af stenene.

For at få luftradarbilleder af de steder, der undersøges, blev flyvninger ledet af German Aerospace Center (DLR) udført over de islandske landskaber. Radardataene indsamlet fra luften vil blive sammenlignet med jordmålingerne taget af VERITAS videnskabsteam. Denne sammenligning vil hjælpe videnskabsmænd med bedre at forstå de radarobservationer, der vil blive foretaget af rumfartøjet i kredsløb om Venus.

VERITAS-missionen vil bruge en syntetisk blænderadar og et nær-infrarødt spektrometer til at skabe 3D globale kort over Venus og skelne mellem forskellige stentyper på overfladen. Ved at studere Venus' overflade fra kredsløb håber forskerne at afsløre spor om planetens indre og få indsigt i udviklingen af ​​klippeplaneter som Jorden.

kilder:

