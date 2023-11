NASAs TESS-mission validerer nye Super-Earth Exoplaneter ved hjælp af statistiske værktøjer

NASAs Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) fortsætter med at gøre bemærkelsesværdige opdagelser i sin søgen efter at opdage exoplaneter, der kredser om klare stjerner. Til dato har TESS identificeret cirka 400 transiterende exoplaneter, med yderligere 6000 kandidater, der afventer validering. I et nyligt projekt kaldet Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools (VaTEST), har forskere med succes valideret otte potentielle superjorder ved hjælp af en kombination af jordbaserede teleskopdata, højopløsningsbilleddannelse og statistiske valideringsværktøjer.

De validerede exoplaneter, betegnet TOI-238b, TOI-771b, TOI-871b, TOI-1467b, TOI-1739b, TOI-2068b, TOI-4559b og TOI-5799b, varierer i størrelse fra 1.42 jordradier til 1.83 jordradier. Disse opdagelser bidrager til vores forståelse af mangfoldigheden og karakteristika af exoplaneter ud over vores eget solsystem.

Ud over validering studerede forskerne også de syntetiske transmissionsspektre for disse exoplaneter ved hjælp af Hubble Space Telescope (HST) og James Webb Space Telescope (JWST) båndpas. Ved at bruge PLATON- og PandExo-værktøjerne var de i stand til at få indsigt i de atmosfæriske sammensætninger af disse superjorder. Det er bemærkelsesværdigt, at seks af de validerede exoplaneter falder inden for området "keystone planeter", hvilket gør dem særligt spændende til yderligere undersøgelse.

Efterhånden som vi fortsætter med at udforske universet og afsløre flere exoplaneter, bliver forståelsen af ​​de evolutionære stadier mellem Jorden og Neptun stadig vigtigere. Disse nyligt validerede superjorder giver værdifulde data til at studere overgangen fra mindre klippeplaneter til større gasgiganter.

Det næste trin i studiet af disse exoplaneter er at opnå radial hastighedsmassemålinger, som yderligere vil øge vores viden om deres sammensætning og karakteristika. Den kombinerede indsats fra NASAs TESS-mission, statistiske valideringsværktøjer som TRICERATOPS og avancerede astronomiske instrumenter letter betydelige fremskridt inden for exoplanetforskning og vores forståelse af det bredere kosmos.

