Deuterationsprocesser i højmassestjernedannende regioner

I denne undersøgelse blev spektre og kort over forskellige molekylære linjer brugt til at undersøge deuterationsprocesser i fem stjernedannende områder med høj masse. Observationerne blev udført ved hjælp af IRAM-30m-teleskopet, og de hydrogenerede isotopologer af målmolekylerne blev også undersøgt. Hovedmålet var at undersøge deuterium-til-brint (D/H)-forholdet i disse regioner.

Temperaturen af ​​gassen blev estimeret ud fra forskellige observationsdata, herunder CH3CCH-linjer observeret med IRAM-30m-teleskopet og NH3-linjer observeret med 100-m-radioteleskopet i Effelsberg. Derudover blev de integrerede intensitetsforhold for visse molekylære linjer og deres vigtigste isotopologer brugt til at estimere temperaturen. En ikke-LTE strålingsoverførselsmodel med RADEX blev anvendt til at estimere gasdensiteten og den molekylære søjletæthed.

D/H-forholdene viste sig at variere fra 0.001 til 0.05 for DCO+, 0.001 til 0.02 for DCN, 0.001 til 0.05 for DNC og 0.02 til 0.4 for NH2D. Disse forhold viste sig at falde med stigende temperatur i området fra 20 til 40K og havde kun små variationer ved tætheder på ca. 10^4 til 10^6 cm^-3. Deuteriumfraktionen af ​​N2H+ viste sig at være 0.008 til 0.1 ved temperaturer i området fra 20 til 25K og ved en densitet på ca. 10^5 cm^-3.

Relative mængder af DCO+, DNC, N2D+ og NH2D blev også estimeret og fundet at være henholdsvis ca. 10^-11 til 10^-9, 10^-11 til 10^-10, 10^-10 til 10^-8. . Disse relative mængder udviste et fald med stigende temperatur. DCN/H2-forholdet forblev dog næsten konstant på ca. 10^-10. Resultaterne af denne undersøgelse stemte overens med forudsigelserne af kemiske modeller, selv om nogle afvigelser blev observeret i visse tilfælde.

Denne forskning giver værdifuld indsigt i deuterationsprocesser i stjernedannende områder med høj masse og bidrager til vores forståelse af den kemiske udvikling af disse områder. Yderligere undersøgelser inden for dette område vil hjælpe med at forfine modellerne og optrevle kompleksiteten af ​​stjernedannelse.