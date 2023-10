Varda Space Industries lander næste rumfartøj i Australien, da amerikansk godkendelse afventer

Varda Space Industries, der producerer i rummet, har annonceret, at det vil lande sit næste rumfartøj i Australien, da det fortsætter med at arbejde med amerikanske regulatorer for at få godkendelse til sin første missions genindtræden i Utah. Virksomheden stod for nylig over for et afslag, da det ansøgte om at lande sit rumfartøj i Utah-ørkenen på grund af koordineringsproblemer under den nye ramme for genindtræden kaldet Part 450. Vardas administrerende direktør, Delian Asparouhov, præciserede, at afvisningen ikke skyldtes sikkerhedsproblemer, men snarere udfordringer med at koordinere med flere parter .

På trods af sine planer om at lande i Australien, kræver Varda stadig en FAA-reentry-licens, selvom rumfartøjet ikke kommer ind igen på amerikansk jord. Asparouhov forklarede, at valget af rækkevidde er baseret på forskellige tilgængelighed, ressourcer og muligheder. Virksomheden planlægger at have minimum 3-4 intervaller online og sigter mod at opnå en reentry kadence på én gang om måneden i 2026.

Regulatorisk byrde har været en stor bekymring i rumindustrien, som fremhævet af vidnesbyrd fra tre store rumvirksomheder før kongressen. Disse virksomheder anmodede enstemmigt om flere ressourcer til FAA til at håndtere den stigende licensarbejdsbyrde og understregede vigtigheden af ​​at strømline reguleringen for at opretholde amerikansk konkurrenceevne på den globale scene.

Asparouhov understregede behovet for personale og lydhørhed i FAA's Office of Commercial Space Transportation, idet han anerkendte den eksponentielle vækst i rumaktivitet i løbet af de sidste ni år. Han understregede, at strømlining ikke bør kompromittere sikkerhed eller regulering, men bør sikre, at der er personale nok til at udføre den nødvendige tekniske analyse og koordinering.

kilder:

– TechCrunch: [link]

– FAA Office of Commercial Space Transportation