In-Space Manufacturing Startup Varda Space Industries lander næste rumfartøj i Australien

Varda Space Industries, der producerer i rummet, har annonceret, at deres næste rumfartøj vil lande i Australien. Dette sker, da virksomheden fortsætter med at arbejde med amerikanske tilsynsmyndigheder for at opnå godkendelse til sin første missions genindtræden i Utah. Det amerikanske luftvåben og Federal Aviation Administration afviste for nylig Vardas ansøgning om at lande sit rumfartøj i Utah-ørkenen på grund af koordineringsproblemer under genentry-rammen kaldet Part 450.

Vardas medstifter, Delian Asparouhov, forklarede, at beslutningen ikke havde noget at gøre med sikkerheden, designet eller analyserne af køretøjet, men snarere med koordineringen mellem de tre involverede parter. Virksomheden er dog fortsat overbevist om, at den opfylder alle regulatoriske krav og arbejder på at koordinere et nyt sæt måldatoer for genindtræden.

Da Varda fortsætter sit samarbejde med amerikanske regulatorer, har det indgået en aftale med det australske selskab Southern Launch om, at dets næste kapsel lander på Koonibba Test Range i 2024. Asparouhov præciserede, at flytningen til Australien ikke skyldes problemer med overholdelse af lovgivningen i USA stater, men snarere tilgængeligheden og ressourcerne, der tilbydes af forskellige intervaller.

I fremtiden planlægger Varda at have mindst tre til fire intervaller online og sigter mod at opnå en reentry kadence på én gang om måneden i 2026. Virksomheden har koordineret med andre intervaller, som anmodet af Utah Test and Training Range, og demonstreret sin forpligtelse til at samarbejde med flere serier for øget fleksibilitet.

Rumindustrien står i øjeblikket over for regulatoriske udfordringer, hvor tre store rumvirksomheder vidner for Kongressen for at anmode om yderligere ressourcer til FAA. Disse virksomheder understregede også behovet for strømlinet regulering for at øge den amerikanske konkurrenceevne.

Asparouhov gentog disse følelser og fremhævede den eksponentielle vækst i rumopsendelsesaktivitet i løbet af de sidste ni år. Han foreslog, at fokus skulle være på at øge bemandingen og lydhørheden på FAA's Office of Commercial Space Transportation for at håndtere den stigende arbejdsbyrde, snarere end at implementere større politiske ændringer.

Kilder: TechCrunch