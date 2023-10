Varda Space Industries sikrer landingssted i Australien til fremtidige rummissioner

Varda Space Industries, en Californisk-baseret startup med fokus på farmaceutisk forskning og fremstilling i rummet, har indgået en aftale med Southern Launch, en privat baneoperatør i Australien, om fremtidige rumfartøjer. Dette sker efter, at den amerikanske regering afviste at give godkendelse til genindtræden af ​​Vardas første eksperimentelle mission med lægemidler fremstillet i kredsløb. Federal Aviation Administration (FAA) og det amerikanske luftvåben ryddede ikke Vardas rumfartøj til at lande på en militær testbane i Utah på grund af sikkerhedsmæssige bekymringer.

Varda planlægger at udføre regelmæssige missioner i lavt kredsløb om Jorden for at lette farmaceutiske forskningseksperimenter og fremstille lægemidler i mikrotyngdekraft. Virksomheden har sikret sig venturekapitalfinansiering og lancerer en indledende batch af fire testmissioner for at udvikle de nødvendige teknologier. Under disse missioner dyrkede Varda med succes krystaller af ritonavir, et HIV-lægemiddel, inde i sit rumfartøj.

For at lette fremtidige missioner har Varda prioriteret søgningen efter flere landingssteder. Aftalen med Southern Launch gør det muligt for Vardas anden mission, der er planlagt til midten af ​​2024, at komme ind igen og lande på den fjerntliggende Koonibba Test Range i Australien. Varda understreger dog, at man stadig planlægger at genindtræde i USA regelmæssigt.

Delian Asparouhov, Vardas formand og medstifter, fremhæver vigtigheden af ​​at have muligheder for genindtræden, svarende til hvordan opsendelsesfirmaer bruger forskellige affyringsramper og rumhavne. Koonibba Test Range, der er beliggende i det sydlige Australien, giver en dedikeret rækkevidde til kommerciel plads igen. Southern Launch, som driver testområdet, har været vært for flere suborbitale raketopsendelser i de seneste år.

For at udføre fremtidige rummissioner og reentry-operationer i Australien skal Varda sikre sig en kommerciel reentry-licens fra FAA. Asparouhov forudser, at det vil være lettere at opnå godkendelse fra FAA og australske tilsynsmyndigheder til at komme tilbage til Koonibba Test Range sammenlignet med den tidligere ansøgning om Utahs militære testområde.

