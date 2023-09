En stjernebesat rollebesætning kan have populariseret truslen om, at en asteroide udsletter alt liv på Jorden i filmen "Don't Look Up", men i virkeligheden er der en asteroide med et livstruende potentiale, der lige nu styrter mod vores planet. Bennu-asteroiden, der blev opdaget i 2009, har potentialet til at forårsage alvorlig skade på Jorden, hvis den kommer i kontakt.

Mens lokalbefolkningen ikke behøver at bekymre sig om asteroidens påvirkning i deres levetid, skal fremtidige generationer muligvis være bekymrede. Den næste potentielle nedslagsdato for Bennu-asteroiden er den 24. september 2182. Men chancerne for, at den faktisk kolliderer med Jorden, er ret lille. Men det har ikke stoppet NASA fra at lancere en mission til Bennu i 2020 for at indsamle prøver. OSIRIS-REx-rumfartøjet vender tilbage til Jorden søndag den 24. september med interplanetariske fund.

Bennu er et særligt spændende mål for forskere, fordi det stort set har været uændret siden dannelsen af ​​solsystemet for 4.6 milliarder år siden. Den savner typisk Jorden, men dens kredsløb overlapper med vores hvert sjette år.

Men på trods af dets potentiale for ødelæggende virkninger, opfylder Bennu-asteroiden ikke kriterierne for en "planetmorder." Ifølge NASA anses enhver rumsten, der er større end 1 km til 2 km i størrelse, for at have globale effekter. Bennu lever ikke op til dette størrelseskrav. Den er klassificeret som en "Potentielt farlig asteroide" på grund af dens længde på over 130 meter og dens nærhed til Jordens kredsløb.

Bennus indvirkning på Jorden afhænger af flere faktorer, herunder de 157 mulige jordpåvirkningspunkter og deres respektive sandsynligheder. Mens den højeste sandsynlighed for nedslag er den 24. september 2182, er der en 99.963% chance for, at asteroiden savner Jorden.

Hvis Bennu skulle få indflydelse, kan det forårsage stor skade på det omkringliggende område. Den frigivne energi ville være mere end 20 gange større end zar Bomba, det mest kraftfulde atomvåben, der nogensinde er blevet testet.

For nu udgør Bennus vej ikke en umiddelbar trussel mod Jorden, og personer, der er interesserede i at observere den, ville kræve passende udstyr såsom et teleskop af anstændig størrelse. For at holde sig orienteret om vejrforholdene i Vancouver-området er en pålidelig prognoseplatform med detaljerede kvarterspecifikke prognoser tilgængelig.

Det er vigtigt at bemærke, at NASAs igangværende mission til Bennu vil give yderligere indsigt i denne potentielt farlige asteroide i fremtiden.

Definitioner:

– Bennu Asteroide: En asteroide opdaget i 2009, som udgør en potentiel trussel mod Jorden.

– HR MacMillan Space Centre: Et rumcenter i Vancouver, Canada.

– OSIRIS-REx rumfartøj: Et rumfartøj opsendt af NASA for at indsamle prøver fra Bennu-asteroiden.

– Potentielt farlig asteroide: En asteroide, der er stor nok og tæt nok på Jorden til at udgøre en potentiel trussel.

– Tsar Bomba: Det mest kraftfulde atomvåben, der nogensinde er blevet testet.

kilder:

– Canadian Space Agency: Information om Bennu-asteroiden.

– VIAs vejrudsigtsplatform, Weatherhood: Giver detaljerede vejrudsigter for Vancouver-området.

– NASAs missionsside: Opdateringer om resultaterne fra OSIRIS-REx-missionen til Bennu.

Bemærk: Denne artikel er en kreativ fortolkning af kildeartiklen og afspejler muligvis ikke alle detaljer eller fakta nøjagtigt.