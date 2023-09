Jed J. Hancocks rejse: Fra undervurderet undergraduate til præsident for Space Dynamics Laboratory

Jed J. Hancock trodsede tvivlen fra en universitetsrådgiver, der mente, at elektriske ingeniører er født, ikke lavet. Inspireret af denne udfordring blev Hancock den hårdeste arbejder under sine bachelorstudier. Hans dedikation fangede ingeniørprofessor Doran Bakers opmærksomhed, som hjalp ham med at sikre et NASA-stipendium til sin kandidatgrad. I dag fungerer Hancock som præsident for Space Dynamics Laboratory (SDL), et ingeniør- og forskningslaboratorium ved Utah State University.

SDL udviklede i samarbejde med University of Arizona detektorsamlinger og elektriske komponenter til NASAs OSIRIS-REx rumfartøj. Dette rumfartøj, udstyret med tre kameraer samlet kendt som OCAMS, påbegyndte en mission for at udforske asteroiden Bennu. Kameraerne, nemlig PolyCam, MapCam og SamCam, tjente specifikke formål såsom at fokusere på Bennus overflade og kortlægge den i farver. Hancock og hans team hos SDL udførte omfattende test for at sikre kameraernes effektivitet i rummet.

OSIRIS-REx-missionen nærmer sig sin afslutning, da den planlægger at returnere prøver af Bennu til Jorden senere på måneden. Rumfartøjet vil frigive en Sample Return Capsule over Californiens kyst, som Lockheed Martin vil hente. Denne kapsel forventes at indeholde værdifulde spor om oprindelsen af ​​vores univers. OSIRIS-REx er dog ikke færdig med at udforske endnu. Det vil snart påbegynde en ny mission, kaldet OSIRIS-APEX, for at studere asteroiden Apophis, som vil have et tæt møde med Jorden i 2029.

SDL, officielt grundlagt af Doran Baker i 1982, har en lang historie med at bidrage til rumudforskning. Som et universitets tilknyttet forskningscenter for forsvarsministeriet har SDL været involveret i forskellige rumprogrammer og sensorsystemer. Det har også arbejdet på militærbilleder, efterretningssystemer og ubemandede flysystemer. Laboratoriets forpligtelse til at indfri løfter til missionspartnere, herunder NASA og forsvarsministeriet, fremhæver dets dedikation til videnskabelige opdagelser og national sikkerhed.

Mens Jed J. Hancock leder SDL i dets igangværende bestræbelser, forbereder laboratoriet lanceringen af ​​et nyt teleskop ved Kennedy Space Center. Dette teleskop lover at forbedre vores forståelse af universet og yderligere cementere SDL's rolle i de mest vovede videnskabelige gennembrud.

Definitioner:

– Space Dynamics Laboratory (SDL): Et ingeniør- og forskningslaboratorium ved Utah State University.

– OSIRIS-REx: Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security-Regolith Explorer, et NASA-rumfartøj, der udforskede asteroiden Bennu.

– OCAMS: OSIRIS-REx Camera Suite, bestående af tre kameraer: PolyCam, MapCam og SamCam.

kilder:

– [Kildeartikel]